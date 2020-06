Det blir Tangen-høring i august: – Sterkt urovekkende

Det blir åpen høring i Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Stortingets finanskomité har fredag hatt ekstramøte om saken.

Nicolai Tangen tar over som sjef for Oljefondet i september. Vis mer Krister Sørbø

Publisert: Oppdatert: 12. juni 2020 15:41 , Publisert: 12. juni 2020 14:07

Datoen for høringen blir 11. august, skriver NTB i en melding.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen vil bli kalt inn til høringen, og Hadia Tajik (Ap) er valgt til saksordfører, ifølge VG.

Bakgrunnen er at Norges Banks representantskap torsdag sendte brev til Stortinget om ansettelsesprosessen av Tangen. Det er første gang at representantskapet sender et ekstra brev i tillegg til sin årlige rapport.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier til E24 at komiteen nå vil gå grundig inn i innholdet i brevet fra representantskapet.

– Det som er sterkt urovekkende med brevet er de punktene representantskapet går gjennom, som handler om å eliminere interessekonflikter. Punkt for punkt viser de at hovedstyret ikke leverer på det, sier Gjelsvik.

Ansatt utenfor rammeverket

I brevet til Stortinget går representantskapet grundig gjennom prosessen med å føre tilsyn med Norges Banks ansettelsesprosess. Tilsynsorganet har flere budskap til Stortinget:

Tangen er ansatt utenfor det rammeverket som andre ansatte i Norges Bank må forholde seg til

Alle avtaler med Tangen er ikke ferdig utarbeidet, og det gjenstår å utarbeide nye kontrolltiltak for å unngå interessekonflikter

Tangen får beholde andeler i fond i skatteparadiset Caymanøyene, men det er ifølge representantskapet fortsatt ikke full åpenhet i slike jurisdiksjoner

Gjelsvik trekker også frem at Norges Bank mener AKO Capitals kunder må være konfidensielle, mens representantskapet ønsker åpenhet. Det gjenstår også spørsmål rundt Tangens forhold til AKO-stiftelsen, ifølge Sp-politikeren.

– Vesentlige avvik

Det er et enstemmig finanskomité som nå kaller inn til høring om Tangen-ansettelsen.

– Jeg mener det er veldig bra, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Jeg syns det er helt naturlig når vi har fått et brev fra representantskapet å få inn lederen for å redegjøre for innholdet. Det er også naturlig å få inn lederen for hovedstyret, sier hun.

– Er det noe i brevet som tilsier at Tangen ikke skal få jobben likevel?

– Stortinget tar ikke stilling til ansettelsen, for det er ikke en politisk oppnevning. Men brevet fra representantskapet går gjennom det som må være på plass i ansettelsen og det som har vært gjort i prosessen, og der er det vesentlige avvik, sier Kaski.

– Rotete

Kaski sier at det er en politisk oppgave å bidra til legitimitet i Oljefondet.

– Det gjør vi ved å gå grundig inn i dette i august. Vi ser på den jobben representantskapet har gjort, og det er naturlig at vi går grundig inn og vurderer dette, sier Kaski.

– At Tangen får jobben i september, er det hevet over enhver tvil?

– Det er ikke det som er gjenstand for vår behandling. Men vi i SV mener det er problematisk at hovedstyret har undertegnet jobbavtalen med Tangen mens det har pågått en behandling av saken. Det blir rotete, sier Kaski.

Kan instruere Norges Bank

Norges Bank er i utgangspunktet uavhengig, og jobbavtalen er undertegnet. Dermed kan det bli krevende hvis Stortinget skulle ønske å reversere ansettelsen av Tangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank har stilt seg bak ansettelsen av Tangen, og dermed kan det bli nødvendig å avsette styret hvis man eventuelt ville stanse Tangen fra å få jobben.

Dette ville igjen kunne skape tvil om sentralbankens uavhengighet. Regjeringen har makt til å instruere Norges Bank i enkeltsaker, men ifølge sentralbankloven kan dette kun skje «i ekstraordinære situasjoner».

Tangen og banken har skrevet under en meget omfattende jobbavtale som skal sikre at Tangens bryter sine bånd til hedgefondet AKO Capital og formuen hans på syv milliarder kroner (se faktaboks).