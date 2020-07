Oljegiganten Equinor overrasker positivt

Analytikerne ventet milliardsmell for Equinor, men oljekjempen leverer langt bedre enn ventet.

Vis mer Carina Johansen

Publisert: Oppdatert: 24. juli 2020 07:51 , Publisert: 24. juli 2020 06:45

Equinor legger frem et justert resultat etter skatt i andre kvartal på 646 millioner dollar, tilsvarende 5,96 milliarder kroner.

Analytikerne ventet på forhånd at oljekjempen ville levere et justert resultat etter skatt på minus 237 millioner dollar, ifølge estimater Equinor selv har samlet inn.

På bunnlinjen rapporterer selskapet om et tap på 956 millioner dollar, fra et overskudd på 1,48 milliarder dollar i samme periode året før.

Oljegiganten tar nedskrivninger på 374 millioner dollar i andre kvartal. Dette er hovedsakelig knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og letevirksomheten.

– Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder, sier konsernsjef Eldar Sætre i en kommentar.

Han legger også til at selskapet har gjort tiltak for å opprettholde stabil drift og sikre selskapets finansielle robusthet.

– Vi har redusert kostnader, opprettholdt en solid drift og fortsatt å prioritere verdi over volum ved å utsette betydelig fleksibel gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser, fortsetter Sætre.

Utbyttet opprettholdes på 0,09 dollar per aksje, som er det samme nivået som kvartalet i forveien.

Les på E24+ (for abonnenter) Disse «brune» aksjene kan kuppes før de blir «grønne«

Sterkt bidrag fra handel med olje

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering fikk et rekordresultat i kvartalet. Det justerte resultatet før skatt for segmentet havnet på 1,16 milliarder dollar, opp fra 210 millioner dollar i samme kvartal året før.

Økningen i det justerte resultatet kommer hovedsakelig på bakgrunn av at markedet var i kontango, og gode resultater fra oljetrading. Reforhandlinger av gasskontrakter bidro også positivt med rundt 150 millioner dollar her.

Kontagno er i likhet med backwardation en benevnelse som forklarer hvordan prisen på terminkontrakter er i forhold til spotprisen på råvarer. Førstnevnte betyr at spotprisen er lavere enn prisen på terminkontrakter, mens backwardation altså betyr det motsatte.

De justerte inntektene fra segmentet havnet på 7,38 milliarder dollar, ned fra 16,45 milliarder dollar året før. Driftsresultatet for segmentet havnet på 610 millioner dollar, og påvirkes av et urealisert derivattap og nedskrivninger på infrastruktur.

Les på E24+ (for abonnenter) «Taksonomi» tvinger forvaltere på jakt etter spesielle grønne aksjer

Fikk bedre betalt enn ventet

Resultatene kommer etter det som har vært et svært utfordrende halvår for Equinor og oljenæringen for øvrig. I tillegg til å måtte håndtere coronapandemien og sikre smittevern, kollapset også olje- og gassprisene som følge av uro og redusert etterspørsel.

Dette slår igjen ut i både inntektene ettersom oljeprisen på sitt laveste var under 20 dollar fatet.

I kvartalet fikk Equinor i snitt solgt oljen sin for 24,4 dollar per fat internasjonalt i andre kvartal, mens oljen fra norsk sokkel ble solgt for 23,5 dollar per fat.

Analytikerne har i snitt regnet med selskapet fikk solgt oljen sin internasjonalt for 23,1 dollar per fat og 23,4 dollar per fat fra norsk sokkel. Dette er ned fra henholdsvis 58,2 og 60,3 dollar per fat på samme tid i fjor.

Les også Øker letebudsjettet med 100 millioner dollar

Vil opprettholde investeringsnivået

Equinor ser for seg å holde de organiske investeringene for 2020 på 8,5 milliarder dollar, det samme nivået som ble presentert i selskapets rapport for første kvartal. Da justerte oljegiganten ned investeringsnivået med om lag 20 prosent fra 10–11 milliarder dollar.

Også i årene fremover venter Equinor et likt investeringsnivå som forventet ved utgangen av første kvartal. For 2021 anslår selskapet 10 milliarder dollar i investeringer, og om lag 12 milliarder dollar i gjennomsnitt for 2022 og 2023.

Leteaktiviteten for 2020 økes fra 1 milliard dollar til 1,1 milliarder dollar.