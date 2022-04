Amazon med skuffende resultater: Aksjen faller i etterhandelen

Amazon leverte under analytikernes forventninger i første kvartal.

Publisert: Oppdatert i går 23:03

Netthandelsgiganten Amazon omsatte for 116,4 milliarder kroner i første kvartal, en oppgang på syv prosent sammenlignet med første kvartal i 2021.

Det er den laveste veksten i noe kvartal siden dotcom-boblen i 2001, ifølge CNBC.

På forhånd var det ventet en omsetning på 116,4 milliarder dollar, ned fra 137,4 milliarder det forrige kvartalet, ifølge Bloomberg.

Aksjen falt nær ti prosent i etterhandelen.

Det har vært knyttet spenning til resultatene, da selskapet selskapet må håndtere en rekke utfordringer, både økende inflasjon, høye transportkostnader og problemer i forsyningskjedene.

Første kvartalstap på syv år

Det er det første kvartalsmessige underskuddet for Amazon siden 2015, ifølge Wall Street Journal.

Analytikerne ventet et resultat per aksje på 12,6 dollar, ned fra 16,8 dollar per aksje i fjerde kvartal i 2021. I første kvartal ble resultatet per aksje på minus 7,56 dollar.

Driftsresultatet sank 3,7 milliarder dollar i første kvartal, en nedgang fra 8,9 milliarder i første kvartal året før.

Selskapet leverte dermed under analytikernes estimater.

– Pandemien og den påfølgende krigen i Ukraina har ført til uvanlig vekst og utfordringer, sier Andy Jassy, administrerende direktør i Amazon, i en melding på selskapets nettside.

Tapte penger på elbilsatsing

Amazons skylagringstjeneste, Amazon Web Services, hadde en inntjening på 18,44 milliarder dollar, opp fra 17,78 milliarder dollar i forrige kvartal. På forhånd hadde analytikerne spådd en inntjening på 18,25 milliarder dollar.

Netthandelsselskapet tapte 7,6 milliarder dollar i forbindelse med investeringen i elbilselskapet Rivian, etter at verdien til aksjen ble halvert i løpet av kvartalet, skriver CNBC.

Annonseinntektene til selskapet endte på 7,88 milliarder dollar, som var noe lavere enn det analytikerne estimerte, som var 8,17 milliarder dollar.

