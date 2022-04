Iselin Nybø droppes som styrekandidat i Pexip etter innsigelse fra aksjonær

Valgkomiteen i videokonferanseselskapet foreslo den tidligere næringsministeren som nytt styremedlem i selskapet. Nå trekkes forslaget etter innspill fra en større aksjonær om mulige interessemotsetninger.

Tidligere næringsminister Iselin Nybø.

Forslaget trekkes etter at valgkomiteen har mottatt innspill fra «en større aksjonær» om mulige interessemotsetninger «knyttet til Nybø og hennes rolle som partner i Advokatfirmaet Schjødt», skriver valgkomiteen i en melding.

Komiteen skriver videre at problemstillingen ble vurdert før det ordinære forslaget ble fremsatt, og at den da kom frem til at Nybø ville ha den «nødvendige uavhengigheten».

«Komiteen har likevel vurdert innsigelsene som nå er fremmet og komme til at det ikke bør innstilles på styrevalg som kan gi grunnlag for spørsmål ved styremedlemmers uavhengighet», heter det i meldingen.

Iselin Nybø var næringsminister i perioden 2020–2021 i Erna Solbergs regjering. Hun har senere fått jobb i advokatfirmaet Schjødt.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med valgkomiteens leder Dag Sigvart Kaada, som også er partner i advokatfirmaet Schjødt. Han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse. Iselin Nybø har ingen kommentar, og henviser til valgkomiteens leder.

I stedet for Nybø har valgkomiteen nå foreslått at Asta Ellingsen Stenhagen blir nytt styremedlem. Hun har 20 års erfaring som advokat i ulike selskaper. For tiden er Stenhagen ansatt i Morrow Batteries som direktør for selskapets juridiske avdeling.

Pexip er notert på Euronext Growth og har en markedsverdi på 2,4 milliarder kroner. Det siste året har aksjen falt over 73 prosent. Folketrygdfondet er største eier i selskapet med en andel på nær 5,8 prosent. Veen-familiens investeringsselskap TD Veen er nest største eier med drøyt 4,6 prosent av aksjene.