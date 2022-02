Rekordhøye inntekter for DNO

DNO snur til pluss på bunnlinjen i fjerde kvartal, etter oppgang i olje- og gassprisene. Selskapet melder om rekordhøye inntekter i 2021.

Styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO. Vis mer

DNO, som har aktivitet blant annet i Norge og Nord-Irak, snur i pluss fra året før til et resultat etter skatt (bunnlinjen) på 64,8 millioner dollar i fjerde kvartal.

I samme kvartal året før var resultatet etter skatt på minus 60,4 millioner dollar.

Inntektene i fjerde kvartal ble rekordhøye, og endte på 396,5 millioner dollar, opp fra 174,2 millioner dollar i samme kvartal ett år tidligere.

På årsbasis steg inntektene med 63 prosent i 2021 til over én milliard dollar. Det skyldtes høyere priser, men også sterk produksjon, påpeker DNO.

– Tross fortsatt påvirkning av pandemien ble DNO et milliard-dollar-selskap i fjor, på femtiårsdagen for grunnleggelsen, sier utøvende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO.

Selskapet endte 2021 med en nettogjeld på 153 millioner dollar, som er en betydelig nedgang fra 473 millioner dollar ett år tidligere.

Vil bruke 800 mill. dollar

Selskapets viktigste eiendel er Tawke-lisensen i Kurdistan, og her produserte selskapet 108.700 fat per dag. Av dette leverte Peshkabir-feltet 61.800 fat per dag og Tawke 46.900 fat per dag. DNO satt igjen med 81.500 fat per dag.

I Nordsjøen produserte selskapet i snitt 12.900 fat per dag i kvartalet.

DNO venter å bruke 800 millioner dollar på driften i 2022. Selskapets mål er å holde Tawke-produksjonen på rundt 105.000 fat per dag, og DNO venter produksjon på rundt 13.000 fat per dag i Nordsjøen.

Ved utgangen av 2021 hadde DNO 90 lisenser, inkludert to i Kurdistan, 73 i Norge, 11 i Storbritannia, to i Nederland, én i Irland og én i Jemen.

Utbetalinger fra Kurdistan

DNO er avhengig av at myndighetene i Kurdistan i Nord-Irak betaler for oljen selskapet selger. Utbetalingene har i perioder vært ujevne.

Selskapet mottok 537 millioner dollar fra Kurdistan i fjor, og hadde utestående 169 millioner dollar ved utgangen av året.