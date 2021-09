Én skuffet og én fornøyd med MDGs valgresultat: – Altfor mye klimamas

Investor Jan-Petter Sissener syns det har vært «altfor mye klimamas» og gleder seg over at MDG havnet under sperregrensen. – Svært skuffende, sier investor og MDG-støttespiller Jens Ulltveit-Moe.

Investor Jens Ulltveit-Moe (t.v.) er skuffet over at MDG ikke brøt sperregrensen og fikk flere på Stortinget, mens investor Jan-Petter Sissener er «veldig fornøyd». Vis mer

Publisert:

Klimapolitikken har preget høstens valgkamp, og Miljøpartiet de grønne har tatt mye plass i mediene med tydelige og til dels konfronterende utspill og krav.

Partiet endte opp under sperregrensen og med tre stykker på Stortinget, men lå i en periode an til å bryte sperregrensen og få enda flere på tinget.

Nå blir det trolig en regjering med de oljevennlige partiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen med det mer oljeskeptiske SV.

Investor og mangeårig Høyre-velger Jan Petter Sissener er fornøyd med at MDG ikke lyktes med å havne på vippen og få avgjørende innflytelse på norsk oljepolitikk.

– Jeg er veldig fornøyd med at MDG ikke kom over sperregrensen. Og jeg tror at Støre skal få en veldig utfordrende jobb med å balansere Sp og SV, sier Sissener til E24.

– For mye klimamas

Sissener mente i 2019 at den uvanlig svake kronekursen til dels skyldtes at utenlandske investorer fryktet at MDG skulle få mer makt, og derfor så usikre utsikter for oljeproduksjonen.

– Jeg tror heldigvis at velgermassen har gjennomskuet MDG. Det har vært altfor mye klimamas og useriøs dialog. Den som bestemmer klima er solen, sier Sissener.

Det mener ikke FNs klimapanel, som i august påpekte at endringer i innstrålt solenergi siden 1900 bare har bidratt litt til global oppvarming. Menneskenes innflytelse på klimasystemet er ubestridt, og CO₂ er den viktigste driveren bak klimaendringer, påpekte FNs klimapanel.

– Det er mye som kan gjøres også fra menneskenes side, men jeg tror MDG har strukket strikken for langt. Det er viktig å rydde opp i det vi kan gjøre noe med, som forsøpling og forurensing i havområdene, sier Sissener.

– Svært skuffende

Med stemmene talt er det klart at MDG vil få 3,84 prosent og tre mandater på Stortinget. Sosialistpartiet Rødt for første gang over sperregrensen med 4,69 prosent, og sikret seg dermed hele åtte mandater.

– Tre mandater er tre ganger så mye som før, men likevel svært skuffende. Det er også overraskende, sier investor Jens Ulltveit-Moe til E24.

– Etter å ha tygget på det, så tror jeg det som har skjedd er at klimavennlige borgerlige velgere har gått til Venstre, som da kom over sperregrensen, mens MDG kom under, sier han.

Kommentatorer har pekt på at de store partiene kan ha nådd frem med sitt budskap om at klimavennlig industri må bygges på skuldrene av oljeindustrien. Arbeiderpartiet har beskyldt MDG for å polarisere klimadebatten, etter påstander som at Erna Solberg er klimafornekter.

– Kan MDG ha blitt for konfronterende i stilen?

– Det tror jeg er et veldig godt poeng. Jeg valgte MDG fordi de er sterke på klima. Men for å si det sånn, det er ikke alt annet jeg er enig i, sier Ulltveit-Moe.

Investor Christen Sveaas mener valgresultatet er dårlig nytt for norsk næringsliv Vis mer

Sveeas: Økte skattetrykk betyr lønnsomhetsfokus

En av de borgerlige partienes store velgjørere er investor Christen Sveeas som donerte en million kroner til Viken Venstre, og mener partiet gjorde et bra valg, men er som bedriftseier ikke særlig fornøyd med resultatet.

– En borgerlig regjering ville vært klart bedre for norsk næringsliv, sier Sveeas på mail til E24.

– Med økede skatter vil avkastningskravet også måtte økes, med andre ord enda sterkere fokus på lønnsomhet i de virksomheter vi eier og investerer i, fortsetter investoren.

Uansett hvilken koalisjon som til slutt vil utgjøre regjeringen går det mot mer statlig eierskap, noe Sveeas naturlig nok kaller «ingen god idé».

Han mener det lå i kortene at MDG ikke ville gjøre det særlig sterkt.

– Jeg er ikke overrasket over at MDG gjorde et så dårlig valg, de mistet nok mange stemmer til Rødt tenker jeg. Dessuten er jo stopp i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel særdeles lite gjennomtenkt, sier Sveeas.

Les også Klimaforskerne har aldri vært sikrere: – Mer intenst for hver grad temperaturen øker

– Slaget vil stå rundt Wisting-feltet

Ulltveit-Moe tror det blir en trepartiregjering, selv om Senterpartiet fortsatt flørter med andre alternativer. Han tror ikke klimapolitikken blir særlig forskjellig fra Solberg-regjeringens politikk.

– I klimakampen blir Senterpartiet bremsen, men SV blir en pådriver. Jeg tror ikke forskjellen fra dagens regjering blir så veldig stor i klimapolitikken, sier han.

– Hva kan en rødgrønn regjering få til innen klima?

– Det store slaget vil stå rundt utbyggingen av Wisting-feltet. Det er et viktig prosjekt for Nord-Norge, men en varslet økonomisk katastrofe, sier Ulltveit-Moe.

– Jeg tror det vil bli klart at man ikke kan unne seg den luksusen å bygge ut dette feltet, og at både SV og Ap vil avlyse prosjektet selv om Senterpartiet vil kjempe for det. Det er viktig for Nord-Norge, men forferdelig dyre arbeidsplasser. Pengene kan brukes vesentlig bedre på vindprosjekter, sier han.

Les også Bastholm om FNs klimarapport: – En påminner om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er

– Tror på en mindretallsregjering

Sissener tror mest på at Ap og Senterpartiet vil danne regjering, og peker på at Sp har et landsmøtevedtak om å gå i regjering med Ap.

– Jeg tror jo mest på en mindretallsregjering med de to. Dessuten skal vi ikke glemme at Sp, Høyre og Frp faktisk har flertall alene, sier Sissener.

Sissener tror det kan bli mange morsomme regjeringsdiskusjoner i de neste fire årene.

– Avstanden mellom Sp og SV er jo veldig stor på mange områder. Men jeg sover godt om natten, sier han.

– Vi får se hvordan han greier den utrolige balansegangen, for å finne støtte til den politikken han og Sp ønsker å føre, sier Sissener.

Gikk til MDG etter oljekrisepakke

Ulltveit-Moe har tidligere støttet Høyre, og ga blant annet en million til partiets valgkamp i 2013. Denne gangen har han i stedet gitt penger til MDG.

– På grunn av oljepakken i fjor vår. Helt rent, sier investoren.

Ulltveit-Moe mener at skatteutsettelsene som ble gitt i Stortingets krisepakke var «gal bruk av 100 milliarder».

– De skulle vært brukt på å omstille leverandørnæringen og ikke på nye oljeprosjekter, sier han.

– Det er ventet svært mange oljeprosjekter i 2022 og 2023. Blir det tut og kjør i oljepolitikken slik styrkeforholdene ligger an mellom SV og de to større partiene?

– Ja, det ser jo sånn ut. Jeg tror jo at hvis du ser på tilbuds- og etterspørselssiden på olje i 2050, så vil Opecs kapasitet være nesten det doble av det IEA antar vil være behov for i 2050. Jeg tror at noen av disse feltene som nå bygges ut ikke vil bli lønnsomme, men ende opp som stranded assets etter hvert som etterspørselen faller, sier Ulltveit-Moe.