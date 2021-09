Kraftig børsfall i Hongkong

Evergrande-aksjen fortsetter å falle på den eneste kinesiske børsen som er åpen mandag morgen.

Hang Seng-børsen peker nedover på ukens første handelsdag. Vis mer

Handelsuken starter blandet på børsene i Asia og Stillehavsområdet, hvor børsene i Japan, fastlands Kina og Shanghai er helligdagsstengt, ifølge CNBC.

Slik så det ut omtrent klokken 6:

Nikkei 225 i Tokyo stengt

Hang Seng i Hongkong ned 3,87 prosent

Kospi i Seoul stengt

Shanghai Composite stengt

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,36 prosent

ASX 200 i Sydney ned 1,86 prosent

Handelsvolumet på Hang Seng-indeksen er langt høyere enn gjennomsnittet de siste ti dagene, ifølge Bloomberg.

Evergrande-aksjen stuper

Aksjene i det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande faller 16,93 prosent tidlig mandag morgen.

Det skjer ettersom investorene ser mørkt på utsiktene til bedriften da det nærmer seg tidsfristen for at selskapet skal betale sine betalingsforpliktelser senere denne uken, skriver Reuters.

Selskapet har rundt 2.500 milliarder kroner i gjeld og omtrent 1,5 millioner boliger under bygging, og står for tiden i fare for å kollapse.

Frykten er at Evergrandes problemer kan smitte over til resten av eiendomssektoren i Kina, og de siste seks månedene har aksjen falt mer enn 85 prosent.

Pål Ringholm, analysesjef i Sparebank 1 Markets Pål Ringholm har tidligere sagt til E24 at bekymringen er inflasjon i vest og kreditt i øst.

– Ting som skjer i Kina, blir ikke lenger i Kina, sa han da.

Syndney-børsen faller

I Australia var det gruveselskapene som dro ned indeksen, ifølge CNBC. Bloomberg trekker frem at prisen på jernmalm faller, samt at landet fremdeles har lockdowns som følge av coronavirusutbrudd.

Sentralbanksjefen Philip Lowe gir motstand til de som mente at renteøkning og svakere jobbtall enn ventet, skriver Bloomberg.