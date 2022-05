Seadrill tjente 400 millioner på driften i første kvartal

Riggselskapet sitter igjen med overskudd i sin første kvartalsrapport siden børscomebacket.

Seadrill har den siste tiden meldt om flere nye kontrakter. Boreskipet West Tellus er på kontrakt frem til august 2025.

Seadrill legger onsdag frem tallene for årets tre første måneder.

Driftsresultatet ble 42 millioner dollar, eller rundt 400 millioner kroner, i første kvartal, ned fra 96 millioner dollar i samme periode året før. Det av driftsinntekter på 293 millioner dollar, eller 2,8 milliarder kroner i år, mot 305 millioner dollar i fjor.

Det justerte ebitda-resultatet (brutto driftsresultat) endte på 78 millioner dollar, eller rundt 750 millioner kroner, i år, mot 98 millioner dollar i fjor.

Resultatet etter skatt ble 3,7 millioner dollar, tilsvarende 35 millioner kroner, opp fra minus 66 millioner dollar.

– Seadrill har hatt en sterk start på 2022, som vises i en industriledende ordrereserve-posisjon og vår fortsettende operasjonelle fortreffelighet, kommenterer Seadrill-sjef Simon Johnson i rapporten.

Ordrereserven til riggselskapet er på 2,8 milliarder dollar, fremgår det. Kontantbeholdningen var på 553 millioner dollar ved utgangen av første kvartal.

Seadrill venter at justert ebitda i 2022 vil bli på mellom 240 og 280 millioner dollar, mens omsetningen ventes å være mellom 1,04 og 1,1 milliarder dollar.

Forventer aktivitetsøkning

Seadrill ser et utfordrende marked på norsk kontinentalsokkel på kort sikt, gitt den begrensede visibiliteten i åpen etterspørsel i 2022 og 2023 og det høyere antallet enheter som ruller av kontrakt i denne perioden, ifølge kvartalsrapporten.

«I et segment med tradisjonelt lange ledetider for anbud fortsetter utsiktene på kort sikt å være dempet, men det forventes at aktiviteten vil øke vesentlig mot slutten av 2023 som følge av lokale skatteincentivprogrammer for operatører og fokus på energisikkerhet, med potensiell ytterligere innstramming av markedet dersom en rekke rigger skulle forlate norsk sokkel for arbeid andre steder», fremgår det.

Selv om de siste markedstrendene er oppmuntrende, opererer Seadrill i en syklisk industri som er utfordret av geopolitisk usikkerhet, inflasjonspress, forstyrrelser i forsyningskjeden og energiomstilling, skriver selskapet.

«Seadrill tror imidlertid at olje og gass vil fortsette å være en viktig del av den globale energimiksen i overskuelig fremtid. Etter flere år med underinvesteringer forventer selskapet at investeringene til E&P-selskaper vil øke på kort sikt. Seadrill er trygg på utsiktene og den generelle trenden med stadig økende etterspørsel, i kombinasjon med en gradvis reduksjon i sektorens historiske overtilbud», skriver selskapet.

Kreditorene har tatt over

Krise på krise har rammet det som en gang var John Fredriksens riggselskap, og til slutt endte det i fjor med en ny konkursprosess i USA.

I år kom Seadrill ut av konkursbeskyttelsen etter en restrukturering av den skyhøye gjelden, og i slutten av april returnerte selskapet på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Expand.

De tidligere aksjonærene i selskapet er nå mer eller mindre vannet ut, mens kreditorene har tatt over som storaksjonærer etter å ha konvertert gjeld til aksjer.

Seadrill-aksjen står nå i 330 kroner, tilsvarende en markedsverdi på 16,5 milliarder kroner.

Planen er at selskapet etter hvert skal flyttes fra Euronext Expand til Oslo Børs, samt en notering i New York.

Ventes mer konsolidering

Både analytikere og riggaktører har den siste tiden uttalt de forventer en opptur for riggbransjen de kommende årene, blant annet på grunn av en langt høyere oljepris.

I fjor ble det kjent at Mærsk Drilling og Noble skaper en gigant i riggsektoren. En av de neste på analytikernes liste er Seadrill.

– Vi vet at mange snuser på eiendelene i Seadrill, som skal ut av chapter 11 innen kort tid, sa analytiker Mo Dege i Pareto Securities i 2021.

Samtidig ble det i fjor det kjent at John Fredriksen-systemet hadde kjøpt seg opp til en eierandel på over fem prosent i den britiske riggkjempen Valaris.