Kraftig oppgang på Oslo Børs

Optimismen råder på Oslo Børs. Av Hovedindeksens 69 selskaper er det bare fire som peker nedover.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 2,12 prosent etter en drøy times handel.

Alle de 20 største selskapene på Børsen stiger i formiddagstimene. Blant de største stiger rubrikkselskapet Adevinta mest, med en oppgang på 6,13 prosent.

Ellers er brikkeselskapet Nordic Semiconductor opp 4,76 prosent, robotlagerselskapet Autostore opp 3,47 prosent og Storebrand opp 3,60 prosent.

Samtidig stiger både MPC Container Ships og hydrogenselskapet Nel mer enn fem prosent.

Oljeprisen stiger

Oljeprisen har også tatt sats, og har steget rundt 2,50 dollar fatet siden Børsen stengte mandag ettermiddag. Et fat Nordsjøolje koster ved ti-tiden 74,48 dollar fatet, opp 1,03 prosent fra midnatt.

Det bidrar til oppgang blant oljekjempene på Oslo Børs. Equinor er Børsens mest omsatte med en oppgnag på 2,61 prosent. Samtidig stiger Aker BP 3,07 prosent.

Røkke-konsernet Aker stiger 2,95 prosent på morgenen, ledet av oppgang i flere av de største selskapene konsernet har interesser i.

Selskapet er også i fokus etter at det før børsåpning ble kjent at tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad blir sjef for investeringssatsingen Aker Asset Management. Samtidig ble det kjent at målet er å skape et fond på 100 milliarder euro, tilsvarende rundt 1.000 milliarder kroner.

Oppgang i Europa

Det er ikke bare her hjemme at pilene peker oppover tirsdag formiddag. Utover på kontinentet er det også grønne piler. Den brede samleindeksen Stoxx Europe 600 stiger 1,52 prosent.

Slik er situasjonen i Europa ved titiden:

DAX i Frankfurt er opp 1,82 prosent

CAC40 i Paris stiger 1,81 prosent

FTSE100 i London er opp 1,09 prosent

FTSEMIB i Milano stiger 1,47 prosent

IBEX35 i Madrid er opp 0,97 prosent

Oppgangen i Europa følger etter oppgang i USA kvelden før, og i Asia- og Stillehavsregionen på morgenen.

Også på de øvrige nordiske børsene er det markant oppgang:

Stockholmsbørsen stiger 1,62 prosent

Helsinki-børsen klatrer 2,51 prosent

København-børsen stiger 1,59 prosent

E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.