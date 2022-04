Forvalter Thomas Nielsen dumpet Fjordkraft-aksjen med stortap: – Dypt skuffet over meg selv

Aksjefondet First Veritas har solgt seg helt ut av Fjordkraft-aksjen på to dager. – Har ikke evnet å ta innover meg realiteten, sier forvalter Thomas Nielsen.

Strømselskapet Fjordkraft stupte 16 prosent til ny bunnotering på Oslo Børs torsdag, og har dermed mistet en fjerdedel av børsverdien på to dager.

Mange aksjonærer kaster kortene etter å ha blitt skuffet over målene for vekst og lønnsomhet som Fjordkraft annonserte på sin kapitalmarkedsdag onsdag.

Blant de som nå har gitt opp er Thomas Nielsen, forvalter av fondet First Veritas.

Fondet har sittet på i overkant av én million aksjer i Fjordkraft, men har dumpet alt i løpet av de siste to dagene. Det bekrefter Nielsen til E24 etter børsens stengetid torsdag.

– Det ble dessverre en sørgelig historie, sier Nielsen.

Justert for utbytte anslår han at fondet har tapt 56 prosent av den opprinnelige investeringen, i en periode der den nordiske børsen har steget 23 prosent.

Nielsen har tidligere oppgitt sin kostpris til rundt 70 kroner, og har dermed realisert et tap på nærmere 40 millioner kroner.

– I sum har Fjordkraft bidratt med drøye tre prosent i negativ avkastning for First Veritas i denne periode. Jeg kan ikke annet enn å legge meg flat og beklage ydmykt til andelseierne, meg selv inkludert, sier Nielsen.

Varsler lavere inntekter og driftsresultat

Etter å ha steget nærmest kontinuerlig siden børsnoteringen i mars 2018, har Fjordkraft-aksjen nå falt fra en topp på 100 kroner i september 2020 til en foreløpig bunn på 26,1 kroner.

E24 skrev onsdag at en giftig kombinasjon av ramsalt kritikk fra forbrukermyndigheter og volatile strømpriser har satt både kundevekst og inntjening under press, og sendt aksjekursen i fritt fall.

Fjordkraft-konsernet gikk ut av første kvartal med 663.000 kunder i privatsegmentet, en nedgang på 29.000 fra foregående kvartal, og 98.000 færre enn toppen i tredje kvartal 2020.

Under gårsdagens kapitalmarkedsdag ble investorene forespeilet driftsinntekter på 1,6-1,7 milliarder i henholdsvis 2022 og 2023, mot 1,8 milliarder i fjor.

Samtidig ble det estimert et justert driftsresultat i de samme årene på 500–550 millioner, ned fra 586 millioner i 2021.

Nielsen sier han hadde håpet Fjordkraft skulle kommunisere bedre utsikter enn hva som ble tilfelle onsdag.

– Jeg er absolutt ikke skuffet over selskapet. Derimot er jeg dypt skuffet over meg selv, som ikke har evnet å ta innover meg realitetene, til tross for mange gode råd og advarsler, sier Nielsen.

– Ikke noe vi setter pris på

Etter at tidligere storaksjonær BKK har solgt seg ut av Fjordkraft på høye kurser de siste årene, er det Folketrygdfondet som nå er største eier, med 9,6 prosent av aksjene.

John Fredriksens Geveran Trading har vært med helt siden børsnoteringen, og eier fortsatt to av de tre millioner aksjene det opprinnelig kjøpte for 31 kroner per stykk.

Fondet Nordea Norge Verdi har valgt å vekte seg opp i Fjordkraft det siste året, og er femte største eier med 3,2 millioner aksjer.

– Inntjeningen for første kvartal var jo grei i forhold til forventningene, men det som teller er jo utsiktene fremover. Når selskapet indikerer at inntjeningen vil bli lavere enn ventet i år, samt at 2023 ikke blir signifikant bedre, så faller inntjeningsforventningene for 2022 og 2023 med 20 prosent. Det er jo helt klart noe hverken selskapet eller vi som aksjonærer setter pris på, sier Robert Næss, forvalter av Nordea Norge Verdi, til E24.

Han viser til at aksjekursen har falt med minst like mye de siste to dagene, og at man sånn sett kan si at det ikke bør endre synet på aksjen.

– Nå tror jeg riktignok at det var en redsel for at de gamle estimatene ikke skulle holde, og sånn sett burde kanskje ikke aksjeprisen falle så pass mye, legger han til.

– Er det mer sannsynlig at du kjøper deg videre opp eller selger deg ned slik situasjonen er nå?

– Vi vil bruke tiden fremover til å analysere aksjen grundigere, og på bakgrunn av det kan det være at vi øker eller reduserer beholdningen, sier Næss.