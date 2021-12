Aker BP kjøper deler av Lundin i gigantavtale til 125 milliarder

Aker BP kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet i en avtale verdt 125 milliarder kroner, og får samtidig inn Lundinfamilien på eiersiden. Det kombinerte selskapet blir nest størst etter Equinor på norsk sokkel.

Kjell Inge Røkkes Aker er dominerende eier i Aker BP. Vis mer

Saken oppdateres.

Aker BP kjøper den svenske konkurrenten Lundin Energys olje- og gassvirksomhet, i det som beskrives som en fusjonsavtale verdsatt til 125 milliarder kroner.

Det fremgår av en børsmelding fra Aker BP tirsdag ettermiddag.

Fusjonen vil ifølge meldingen skape det største børsnoterte oljeselskapet som utelukkende er basert på norsk sokkel.

Selskapet skal fortsatt ha hovedsete på Fornebu utenfor Oslo, og Karl Johnny Hersvik fortsetter som sjef.

De to selskapene vil ha en samlet markedsverdi på 20,4 milliarder dollar (183 milliarder kroner), opplyser Aker BP.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Vis mer

– I dag har visjonen blitt virkelighet

– Vi kjenner Lundin-organisasjonen godt, og vi er overbevist om at vi vil skape et enda bedre Aker BP sammen, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Handelen i begge selskaper ble stanset i forbindelse med kunngjøringen. Etter at handelen ble gjenopptatt endte Aker BP-aksjen opp over seks prosent til 309,2 kroner.

– I 2016 skapte vi Aker BP sammen med BP da vi kombinerte Det norske og BP Norge. Vi delte da en visjon om et påfølgende oppkjøp av Lundin Energy, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP ifølge meldingen.

– I dag har visjonen blitt virkelighet. Vi er takknemlige for forholdet med BP og deres betydelige bidrag til Aker BPs suksess. Nå ønsker vi Lundin-familien (gjennom Nemesia) velkommen som medaksjonærer i Aker BP, sier han.

I et telefonmøte utdyper Eriksen:

– Dette er en transaksjon vi ikke bare har drømt om ofte, men som investeringsbanker og analytikere gjentatte ganger har oppfordret oss til å forfølge. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Lundin Energy er et fantastisk selskap, med visjonære hovedaksjonærer.

– Jeg blir fortalt at dette er den største børstransaksjonen i Norge på 15 år, legger Eriksen til.

Øyvind Eriksen er styreleder i Aker BP og konsernsjef i Kjell Inge Røkkes Aker. Vis mer

Slik fordeles eierskapet

Etter sammenslåingen vil det nye Aker BP være eid av Kjell Inge Røkkes Aker med 21,2 prosent, BP med 15,9 prosent og Lundin-familiens Luxembourg-baserte selskap Nemesia S.á.r.l. med 14,4 prosent.

Andre aksjonærer i det tidligere Aker BP og Lundin Energy vil ifølge meldingen sitte med 48,6 prosent av aksjene i det nye Aker BP.

Transaksjonen gjøres opp i form av 2,22 milliarder dollar (19,94 milliarder kroner) i kontanter og 271,91 millioner nye aksjer som skal utstedes av Aker BP og deles ut til aksjonærene i Lundin Energy AB.

Konkret får Lundin-eierne 7,76 dollar per aksje pluss 0,95 Aker BP-aksjer per Lundin-aksje for olje- og gassvirksomheten. De beholder også aksjene sine i selskapet Lundin Energy AB, som skal bestå.

Aker, BP og Nemesia forplikter seg til ikke å selge sine aksjer de første seks månedene etter at transaksjonen er gjennomført. Det skal etter planen skje i andre kvartal 2022.

Vil øke utbyttet

Aker BP trekker frem flere argumenter for transaksjonen, inkludert:

Økt utbyttekapasitet

Mulighet for å realisere årlige kostnadssynergier på opp mot 200 millioner dollar

Total ressursbase på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, med betydelig vekstpotensial

Anslått produksjon i 2022 på over 400 millioner fat

Aker BP kunngjør tirsdag at selskapet øker det kvartalsvise utbyttet med 14 prosent til 0,475 dollar per aksje fra januar.

«Det er videre foreslått at det sammenslåtte selskapet vil fortsette å betale dette økte utbyttet, og har en ambisjon om å øke dette utbyttet videre med minimum fem prosent i året fra 2023 ved oljepriser over 40 dollar fatet», skriver Aker BP.

– En god avtale

«Vårt foreløpige syn er at dette er en god avtale for begge parter», skriver Pareto Securities i et notat.

«Det sammenslåtte selskapet vil se fantastisk ut med 1,5 milliarder fat i reserver, over 400.000 fat per dag i produksjon, driftskostnader på under syv dollar per fat, veldig lave utslipp, sterk utviklingsportefølje og bare eksponering til Nordsjøen», skriver Tom Erik Kristiansen i Pareto.

Pareto har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 420 kroner, og nøytral anbefaling på Lundin med kursmål 360 kroner. De venter at analytikerne vil oppjustere sine forventninger etter oppkjøpet.

«Det sammenslåtte selskapet vil bli et stadig mer attraktivt alternativ til å investere i store europeiske oljeselskaper for internasjonale investorer etter den økte størrelsen og likviditeten i aksjen», skriver Pareto.

Dette er selskapets eiendeler

Etter sammenslåingen vil det nye Aker BP blant annet sitte på en eierandel på 31,6 prosent i kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, der Equinor eier 42 prosent og er operatør.

Det sammenslåtte selskapet vil også sitte på disse eierandelene: