Equinor gir servicekontrakter på 4,5 milliarder til ABB og Siemens

Oljekjempen deler ut milliardkontrakter til tjenesteleverandører.

KONTRAKTSDRYSS: ABB og Siemens Energy får kontrakter for levering av tjenester på Equinors elektriske utstyr. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

ABB og Siemens Energy er tildelt rammeavtaler for service av elektrisk utstyr på alle Equinors installasjoner på norsk sokkel og landanlegg i Norge. Den samlede verdien av avtalene med opsjoner er anslått til om lag 4,5 milliarder kroner. Arbeidsomfanget forventes å gi omtrent 100 årsverk i Norge, skriver Equinor i en melding.

– Vi er glade for å fortsette vårt samarbeid med ABB og Siemens Energy. Kontraktene vil tilrettelegge for sikker og bærekraftig drift og vedlikehold av våre sokkel- og landanlegg. De vil også bidra til å sikre viktige jobber i Norge for leverandørselskapene, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Leverandørene skal i henhold til rammeavtalene fortsette å levere drift, vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering av elektrisk utstyr installert på land og på sokkelen. Leverandørene skal også levere forprosjektering og design (FEED), samt prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon (EPCI) for nye elektroprosjekter.

– Vi ser for oss mer bruk av elektrisk utstyr på norsk sokkel, som vil erstatte behovet for forbrenningsmotorer. Dette vil gi oss økt fleksibilitet til å bruke ulike kraftkilder, og bidra til reduksjon av CO₂-utslipp, sier Gunnar Nakken, direktør for driftsteknologi i Equinor.

Begge rammeavtaler har en fast varighet på åtte år. Avtalen med Siemens Energy omfatter i tillegg tre opsjoner på fire år hver, står det i meldingen.

Publisert: Publisert: 7. april 2021 08:05