Coronakrisen ga kraftig medlemsfall

Sats gikk fra overskudd til underskudd, og en medlemsmasse som teller 59.000 færre enn den gjorde året før.

Sats har hatt en rekke stengte treningssentre i fjerde kvartal. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Bare en dag etter forrige kvartalsrapport, da Sats skrev at ting var på vei tilbake til normalen, ble selskapet rammet av den andre smittebølgen som traff Norge i november, og mange sentre måte stenge ned i flere land.

Det har satt sitt preg på resultatene.

Topplinjen falt fra 1.036 milliarder i fjerde kvartal 2019 til 846 millioner i 2020.

Driftsresultatet endte på −32 millioner, ned fra 155 millioner i fjerde kvartal 2019, og selskapet tapte til slutt 95 millioner etter skatt etter tre tøffe måneder på tampen av 2020.

– De fleste klubbene i Norge og alle klubbene i Danmark var tvunget til å stenge i fjerde kvartal, noe som påvirket resultatene i fjerde kvartal dramatisk, skriver Sats-sjef Sondre Gravir i kvartalsrapporten.

Medlemsflukt

Antallet medlemmer synker også betraktelig fra fjerde kvartal i 2019 til samme tid i 2020, ned ni prosent, eller 59.000 medlemmer.

Justerer man for bortfallet av medlemmer knyttet til salg Sats gjorde av ni danske treningssentre i juli, er fallet det siste året på seks prosent.

I Norge alene forsvant 19.000 medlemmer.

Snittinntekt per medlem faller enda mer, ned fra 502 kroner per medlem per måned i siste kvartal 2019, til 437 kroner i år - en nedgang på 13 prosent. Dette skyldes blant annet at medlemskap ofte blir fryst under nedstenging av treningssentre.

På forhånd trodde snittet av analytikere fra syv meglerhus Bloomberg har snakket med at Sats ville omsette for 850 millioner kroner i kvartalet.

Driftsresultatet var ventet å lande på 255 millioner kroner, og det justerte resultatet etter skatt på −56 millioner kroner.

Sats ble børsnotert i oktober 2019, fem måneder før pandemien traff Norge. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Taper-aksje under pandemien

Sats-aksjen har ikke vært en av vinnerne under coronakrisen, og er ned 9,77 prosent det siste året.

Siden toppen tilbake i februar, like før krisen, kostet aksjen 29,18 kroner, så fallet fra rekorden i fjor er på 21,52 prosent.

Sats ble børsnotert i oktober 2019, fem måneder før pandemien traff Norge.

