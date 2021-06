Amerikansk lovforslag tar sikte på å bryte opp tek-gigantene

Fem nye lover ble fredag ettermiddag foreslått i den amerikanske Kongressen. Blir de vedtatt, kan Amazon måtte splitte opp i flere separate selskap.

Amazon kan bli brutt opp i flere separate selskap hvis forslagene blir til lov. Vis mer byoutline RONNY HARTMANN / AFP

De fem lovforslagene, støttet av både demokrater og republikanere i Kongressen, tar sikte på å bryte opp monopolene til tek-gigantene i USA.

Forslaget som får mest oppmerksomhet, Ending Platform Monopolies Act, vil gjøre det ulovlig for et plattformselskap å selv drive virksomhet på plattformen. Hvis forslaget blir lov, vil for eksempel Amazon måtte skille ut sin salgsvirksomhet fra sin plattformvirksomhet.

Lovforslaget sidestilles med 1930-tallets Glass-Steagall Act, som gjorde det ulovlig for banker å drive både kommersiell og investeringsvirksomhet.

– Uregulerte tek-monopol har for mye makt over økonomien, sier kongressmedlem David Cicilline til Wall Street Journal.

Et av de andre lovforslagene lagt frem på fredag ønsker å få slutt på plattformselskaper som gir sine egne produkter foretrukket behandling. Det innebærer at selskap som Google ikke kan gjøre det lettere for sitt reklameselskap å vinne auksjoner på deres egen plattform.

– Lovforslagene vil bryte opp de store tek-gigantenes monopol og oppfordre til innovasjon, sier republikaneren Ken Buck i Kongressen, til WSJ.

Rammer kun de største

De tre andre lovforslagene som ble foreslått på fredag går også ut på å bryte opp monopolmakten som har samlet seg hos tek-selskapene i USA.

Ett forslag pålegger tek-plattformene å gjøre det lettere for konkurrentene å bruke plattformen deres. Det kan sammenlignes med måten alle netteiere må la forskjellige strømleverandører bruke strømnettet.

Et fjerde forslag vil vanskeliggjøre sammenslåinger, ved å gjøre det ulovlig for nettselskaper å kjøpe opp mulige konkurrenter.

Det siste lovforslaget som kom på fredag økte avgiftene for sammenslåinger verdsatt til over én milliard dollar, men senket avgiften for sammenslåingene verdsatt til under 500.000 dollar. Tiltaket ville ført til 135 millioner dollar i inntekter til det amerikanske konkurransetilsynet i løpet av det første året loven eventuelt trer i kraft.

Lovforslagene tar kun sikte på selskap med en markedsverdi over 600 milliarder dollar og med over 50 millioner aktive månedlige brukere, samtidig som selskapet må være en «kritisk handelspartner» med mulighet til å hindre andre selskapers adgang til brukere eller tjenester. I dag er det kun de fire store tek-gigantene Amazon, Apple, Facebook og Google som møter de kriteriene.