Kundeskrell etter jukseanklager: Fjordkraft skylder på corona

I samme kvartal som Fjordkraft ble anklaget for prisjuks av Forbrukerrådet, mistet selskapet et rekordhøyt antall kunder. Aksjen faller kraftig.

MISTET STRØMKUNDER: Fjordkraft og adm. direktør Rolf Barmen Vis mer byoutline Fjordkraft

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Fjordkraft-konsernets strømleveranser til privatkunder falt med 5.982 i fjerde kvartal, ifølge en børsmelding fra selskapet fredag morgen.

Det er det soleklart største fallet i strømleveranser siden Norges største strømselskap ble børsnotert i 2018, og dermed begynte å rapportere kundevekst kvartalsvis.

Skrellen kommer etter at Fjordkraft fikk seg en alvorlig ripe i PR-lakken i oktober, da Forbrukerrådet anklaget selskapet og 28 andre konkurrenter for systematisk prisjuks.

I starten av desember offentliggjorde så Forbrukerrådet at det hadde klaget Fjordkraft inn til Forbrukertilsynet for urimelige avtalevilkår etter markedsføringsloven, med bakgrunn i at selskapet unnlot å varsle kundene direkte ved prisøkninger.

«Utviklingen i Business-segmentet er god, mens vi ser at den negative effekten fra covid-19 i Consumer-segmentet på grunn av nedstenging og betydelig lavere aktivitet fra noen av våre viktigste distribusjonskanaler, fordeles jevnt mellom merkevarene», skriver konsernsjef Rolf Barmen om fjerde kvartal i børsmeldingen.

De samme negative covid-19 effektene ser ikke ut til å ha vært gjeldende i andre og tredje kvartal av 2020.

Da rapporterte Fjordkraft om organisk vekst i leveranser til privatkunder med henholdsvis 2.060 og 5.225.

Svak børsutvikling

Fjordkraft-aksjen faller over 4 prosent fredag.

Kursen er dermed ned nær 17 prosent siden toppen i september 2020. Hovedindeksen OSEBX er opp nesten 18 prosent i samme periode.

Den absolutte nedgangen i kunder er ikke så stor, ettersom Fjordkraft hadde 755.000 kunder i Consumer-segmentet ved utgangen av kvartalet.

Nedgangen på nesten 6.000 omfatter samtidig samtlige Consumer-merkevarer i konsernet, ikke bare Fjordkraft.

Men kundevekst er viktig for selskapet, så viktig at det blir viet en egen børsmelding hvert kvartal.

– Vi snakket om disse effektene allerede på presentasjonen av tredje kvartal. Som følge av nedstenging har vi tidvis stoppet mange av våre tradisjonelle salgsaktiviteter, som salg fra stand, sier IR-sjef Morten Opdal i Fjordkraft til E24.

Fjordkraft presenterte sine resultater for tredje kvartal 12. november, to uker etter den første runden med kritikk fra Forbrukerrådet.

– Fjerde kvartal er også en periode som historisk har mye salgsaktivitet, for eksempel knyttet til Black Friday og julehandel, og det har vært høy aktivitet blant våre konkurrenter, sier Opdal.

Dermed ser det ikke ut til at Fjordkrafts konkurrenter har redusert sin markedsføring i samme grad.

– Hvor mye av nedgangen kan tilskrives den negative oppmerksomheten fra Forbrukerrådet?

– Først og fremst er dette en effekt av reduserte salgstiltak, sier Opdal.

– Dere oppgir kun netto endring i kunder, hvor mange kunder var det som sa opp strømavtaler hos dere i perioden?

– Vi oppgir ikke disse tallene, sier Opdal.

– Har dere hatt en mer negativ utvikling i kundevekst noen gang?

– Det er den største nedgangen siden børsnoteringen, men jeg sitter ikke med tallene fra årene før dette, sier IR-sjefen.

Måtte endre ulovlig praksis

Fjordkraft har hele tiden avvist beskyldningene om prisjuks.

I desember konkluderte imidlertid Forbrukertilsynet med at praksisen med såkalte hemmelige prispåslag var ulovlig, og beordret de aktuelle selskapene til å endre eller fjerne disse avtalene.

«Fjordkraft var ett av 29 selskaper som ble klaget inn til Forbrukertilsynet av Forbrukerrådet basert på en påstand om at innkjøpsprisavtaler er ulovlige. Forbrukertilsynet klargjør i sitt svar til Fjordkraft hvordan regelverket rundt spesifisering av priselementer i våre innkjøpsprisavtaler skal forstås», skrev Fjordkraft i en børsmelding i midten av desember.

Her kom det også frem at det var «enkelt å gjøre nødvendige justeringer», og at «Forbrukertilsynets konklusjon ikke har noen påvirkning på konsernets lønnsomhet og videre vekst».

Totalt hadde Fjordkraft-konsernet nær 1,1 millioner strømleveranser ved utgangen av fjerde kvartal 2020, en økning på 64 prosent fra samme tid i fjor som primært skyldes oppkjøp av andre strømselskaper.

Selskapet bikket samtidig 125.000 mobilabonnenter under Fjordkraft-merkevaren i kvartalet, som sammen med mobilabonnenter i Gudbrandsdal Energi ga et totalt antall mobilabonnenter på 132.395 for konsernet.

Publisert: Publisert: 15. januar 2021 12:13 Oppdatert: 15. januar 2021 13:11