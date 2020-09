Røkke spår at IT-juvelen Cognite blir Akers mest verdifulle eiendel

Kjell Inge Røkke tror at IT-selskapet Cognite vil stå for over halvparten av verdiene til Aker innen fem til ti år. I så fall kan Cognite bli verdt titalls milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke ser for seg at Aker tar et kvantesprang fra olje og offshore til IT de neste fem årene. I bakgrunnen (f.v.) Pareto Securities-sjefen Christian Jomaas og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. Vis mer byoutline Morten Uglum

Publisert: Publisert: 16. september 2020 15:40

Onsdag gjorde Akers styreleder og majoritetseier Kjell Inge Røkke en sjelden offentlig opptreden. Sammen med konsernsjef Øyvind Eriksen var han hovedattraksjonen på meglerhuset Paretos årlige energikonferanse.

Men selv om de to var på en energikonferanse, brukte Røkke det meste av tiden til å snakke om Akers IT-selskap Cognite. Det til tross for at Aker i år har lykkes med å lansere flere nye fornybar-selskaper.

Cognite har mål om å bli ledende i verden på å samle inn fysiske data fra industriproduksjon. Dataene digitaliseres og gjøres så tilgjengelige for bedrifter for analyseformål.

Røkke spår nå at det er her Akers desidert største verdier vil ligge i fremtiden.

– I dag utgjør olje og gass 60–65 prosent av våre verdier. Men om du ser fem til ti år frem i tid, vil IT utgjøre mellom 50 prosent og to tredjedeler av verdiene i Aker, var den dristige spådommen fra Røkke.

– Verdimiksen vil endre seg

Han skyndte seg med å legge til at det ikke betyr at han spår resten av Akers investeringer nord og ned.

– Det vi gjør innen fornybart, er også spennende. Og dette betyr ikke at Aker BP vil ha en lavere verdi om fem år enn i dag. Men verdimiksen i Aker vil endre seg fundamentalt i de kommende årene, sa Røkke.

Ved utgangen av første halvår i år utgjorde den bokførte verdien av Akers eierandel på 64 prosent av Cognite kun 42 millioner kroner. Det tilsvarte bare 0,1 prosent av Akers samlede verdijusterte egenkapital. Den var da på 34 milliarder kroner.

Analytikere i Danske Bank anslo imidlertid alt i fjor høst at Cognite kunne ha en verdi på opp mot 7 milliarder kroner. Om Røkke får rett, vil Cognite de kommende årene vokse til å bli verdt flere titalls milliarder kroner.

Cognites gründer og toppsjef John Markus Lervik har ifølge Kjell Inge Røkke bare én feil. Det er at han er for ydmyk. Vis mer byoutline Fredrik Varfjell / Reuters, NTB scanpix

Vil ha med partnere før børsnotering

Røkke og Eriksen er kjent for å kaste seg rundt. De synliggjør verdier når vinduet i kapitalmarkedet åpner seg. Men selv om vinduet nå står på vidt gap for digitale vekstkometer som Cognite, så vil ikke Røkke ta selskapet på børs ennå.

– Vi kunne tatt Cognite på børs i dag. Det hadde ikke vært noe problem. Men vi vil ha med oss investorer som har vært med på å skalere lignende firmaer tidligere, sier Røkke til Aftenposten/E24.

– Dere vil invitere med industrielle investorer først?

– Ja, slike som har gjort dette før. Jeg tror at Cognite kan bli et stort internasjonalt firma. Et som kan tilrettelegge for det digitale skiftet som nå er på vei i kapitalintensive industrier. Dette er det største trendskiftet som skjer i dag, svarer Røkke.

Kjell Inge Røkke (t.v.) og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen (t.v.) vil invitere med industrielle partnere på eiersiden i Cognite før de går på børs med selskapet. Når den tid kommer, vil nok Pareto-sjef Christian Jomaas (i midten) ønske å bidra. Vis mer byoutline Morten Uglum

Mulig å ta stor posisjon

Røkke peker på at mye av løpet alt er lagt innenfor digitalisering av tjenester mot forbrukerne. Der har giganter som Google, Facebook og Amazon tatt mye av markedet. Røkke satser isteden på at Cognite kan bli en tilsvarende stor spiller innen markedet for digitalisering av data for bedriftsmarkedet.

Cognite har hatt en voldsom vekst siden selskapet ble startet i 2017 av den tidligere sjefen for søkemotorselskapet Fast, John Markus Lervik.

Aker BP har vært Cognites klart viktigste kunde til nå. Her viser konsernsjef Johnny Hersvik olje- og energiminister Tina Bru hvordan robothunden Spot, med Cognites teknologi på ryggen, skal inspisere oljeplattformen Skarv. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Fra null til 328 ansatte

Antallet ansatte doblet seg i fjor til 238. I august rapporterte Cognite til Brønnøysundregistrene at de har økt staben ytterligere, til 328 ansatte.

Også omsetningen doblet seg i fjor til 340 millioner kroner. Den bør vel doble seg igjen i år for at kometstatusen skal opprettholdes.

– Mange av vinnerne i dag er allerede utpekt innen B2C (forbrukermarkedet, red.anm.). Men innen B2B (bedriftsmarkedet, red.anm.) finnes det ikke noen slik plattform i dag, påpeker Røkke.

Hans mål er at Cognite kan ta en slik posisjon:

– Dette er vinnere, og jeg synes det er formidabelt hva John Markus, teamet hans og Øyvind har fått til, sier Røkke til Aftenposten/E24.

– For ydmyk

På Pareto-konferansen skrøt Røkke og hans konsernsjef Øyvind Eriksen at Cognite tiltrekker seg de beste IT-hodene i verden.

Hovedproduktet til Cognite kalles Cognite Data Fusion (CDF). Det er en software-pakke som skal hjelpe industriselskaper med å digitalisere alle fysiske data selskapene i dag samler inn fra sine produksjonsprosesser.

Ifølge Røkke har han bare en ting å utsette på Cognite-sjefen Lervik:

– Jeg sier til John Markus: Du klarer ikke å forklare hvor genialt Cognite Data Fusion er. Du er for ydmyk, sa Røkke til Pareto-konferansens deltagere.

Til gjengjeld kan Lervik bli styrtrik om Røkkes spådommer slår til. Lervik eier i dag 9,4 prosent av aksjene i Cognite.