748 Salmar-ansatte på Frøya kastet ut i uvisse: – Vi er mange som er redde

FRØYA (E24): Lokalsamfunnet på Frøya holder pusten etter at hjørnesteinsbedriften Salmar varslet permittering av nesten alle ansatte: – Om dette slår til er det forferdelig mange familier som blir rammet, sier ordføreren.

Parkeringsplassen er stappfull utenfor laksegiganten Salmars slakt- og fileteringsanlegg på Frøya. Produksjonsbåndene ruller som normalt og mange ansatte går til og fra pause i gangene med sikt mot arbeidsstasjonene sine.

Men på nyåret vet få hva som vil skje.

Mandag ble 748 ansatte, nesten alle på anlegget og rundt 23 prosent av alle sysselsatte i den vesle øykommunen, kastet ut i uvisse.

Da varslet nemlig Salmar permitteringer av disse fra 1. januar til 30. juni neste år.

VIND: Det er fullt av biler på parkeringsplassen til Salmars slakt- og fileteringsanlegg, InnovaMar, på Frøya denne vind- og solfulle dagen. Salmar og kunde Rema 1000 sine flagg vaier i vinden.

Den ferske Salmar-ansatte Hågen Midtlyng (25) er blant dem. Han jobber i fileteringsavdelingen og har vært der bare i to måneder.

Han er blant de første som ryker om permitteringen settes i verk, da de baseres på ansiennitet, at de nyeste står arbeidsløse først.

– Det er veldig skummelt, da jeg nettopp har flyttet hele familien hit og vi tenkte at jeg ville ha jobb her over lengre tid, sier 25-åringen. Han har tatt seg en pause fra arbeidet for å møte E24 dagen etter permitteringsnyheten.

FLYTTET: Trønderen Hågen Midtlyng (25) fikk for to måneder fast jobb hos Salmar på Frøya, hans første faste jobb. Med seg på flyttelasset har han tatt med forloveden og de to barna sine.

Hans to barn startet i barnehage på Frøya for bare tre uker siden, og forloveden står fremdeles uten jobb. Praten på hjemmebane mandag var av det fortvilte slaget, forklarer Midtlyng.

– Det ble mye diskusjon om hva vi skal gjøre om det blir permittering i seks måneder. Om det ikke skal bli noe jobb her mer, så er det mest kjedelig for barna, som nettopp har begynt å bli kjent med ungene og de voksne i barnehagen, sier Midtlyng, som samtidig prøver å ikke ta sorgene på forskudd.

Selv om han er høyere på ansiennitetsstigen, var mandagens beskjed tøff å få også for bulgarske Georgi Stoev (34) og kona, som begge har jobbet i Salmar i fire og et halvt år.

Georgi og kona har nylig fått finansieringsbevis av banken og sto klare til å kjøpe seg hus på Frøya.

– Men så kom denne nyheten, så nå må vi bare vente og se. Vi vet ikke hvordan vi skal klare å betale ned på et lån dersom en av oss skulle miste jobben. Det er veldig uforutsigbart. Det er ikke bare meg, vi er mange som er redde, sier Stoev.

Hovedverneombudet beskriver en mutt stemning blant folk.

Tommy Kristoffersen (31), som har vært ansatt i snart fem år, er på sin side foreløpig ikke veldig bekymret for permitteringsvarselet også han fikk.

For han har opplevd så mange ganger tidligere at de ansatte har fått permitteringsvarsler.

Og det presiserer også Salmar i varselet til de ansatte mandag. 155 av de 748 ansatte som har fått permitteringsvarsel på Frøya, er tilknyttet slakteriet, og varselet er sendt ut på grunn av normale svingninger og lavere slaktevolum i vintermånedene.

Det «har vært normalen i mange år», skriver Salmar i varselet. Fiskeindustrien har helt spesielle permitteringsregler.

KAN ENDRE SEG: Tommy Kristoffersen fra Drammen har jobbet i Salmar på Frøya i snart fem år. Siden han ikke tidligere har opplevd å bli permittert, med unntak av noen timer og dager, er han ikke veldig bekymret enda. – Men det kan forandre seg fort, sier han.

Fakta om Salmar Oppdrettskonsern basert på Frøya i Trøndelag

Etablert i 1991

Markedsverdien er rundt 49 milliarder kroner på Oslo Børs.

Witzøe-familien er største eier, med grunnlegger Gustav Witzøe i spissen.

Hadde i fjor driftsinntekter på over 15 milliarder kroner og et resultat før skatt på knappe 3,4 milliarder kroner

Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved på Frøya i Trøndelag, på Senja i Troms og Finnmark fylke og på Aukra i Møre og Romsdal

I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet Salmar Aker Ocean. Videre eier Salmar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd. Vis mer

I motsetning til de fleste andre arbeidsgivere, som må lønne sine ansatte de 15 dagene de er permittert, har ikke disse bedriftene noen lønnsplikt under permittering. Det betyr at Nav er innkoblet fra dag én.

– Hver gang på denne tida får vi permitteringsvarsler, men så ender man opp med å omtrent ikke bli permittert i det hele tatt, sier Kristoffersen, som nå jobber som pakkesoneansvarlig i fileteringsavdelingen.

Kanskje har det blitt en dag fri i uken, eller at man har gått tidlig fra skiftet i ny og ne, forklarer Kristoffersen.

Men det nye denne gangen er lengden på varselet og det selskapet trekker frem som hovedårsaken til at de varsler permittering av så mange.

593 ansatte står i fare for å bli permittert på nyåret, fordi Salmar mener regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

Det er først og fremst foredlet fisk, for eksempel fiskefileter, Salmar selger på fastpriskontrakter. Til kunder som blant andre Rema 1000.

Salmar sier selv at forslaget til lakseskatt som nå ligger på bordet gjør at de ikke tør å inngå kontrakter. Men de hevder også at kjøperne, som for eksempel Rema 1000, heller ikke ønsker å kjøpe fiskefileter fra dem, som følge av forslaget.

Selskapet hevder at slik forslaget nå er innrettet gir stor skatterisiko, da skatten skal fastsettes etter løpende børspriser på laks, i stedet for prisen de faktisk får for å selge laksen til for eksempel Rema 1000.

– Da tør man ikke inngå noen kontrakter, i frykt for å måtte betale skatt på en inntekt man ikke har, har Salmar-sjef Frode Arntsen tidligere sagt til E24.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har den siste tiden flere ganger understreket at det ikke blir grunnrenteskatt på foredlet fisk.

– Da bør det heller ikke være noen skatterisiko å inngå fastpriskontrakter på foredlede produkter, sa Vedum til E24 tirsdag.

Dette er forslaget om grunnrenteskatt Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Vis mer

Leder i det såkalte lakseskattutvalget, professor Karen Ulltveit-Moe, synes det er vanskelig å se at dette er en saklig grunn til å permittere.

– Å anføre at det eksisterer en politisk risiko som de ikke kan forsikre seg mot, er en veldig uvanlig grunn for permittering, sier hun til Dagens Næringsliv.

Også LO-topp Mette Nord i Fagforbundet reagerer kraftig på at laksegiganter nå varsler permitteringer.

– Permitteringer betyr at de vil sende regningen til staten, selv om eierne har store personlige profitter. Det er uhørt og umusikalsk, sier Nord til VG.

Tilbake på Frøya holder lokalsamfunnet pusten.

Permitteringsvarslene er den store snakkisen, sier Heidi Høgseth som jobber på Kiwien på Sistranda.

– Det er en veldig trykket stemning. Vi trenger ikke være i slekt eller kjenne de som jobber der godt, for vi kjenner alle på dette, sier Høgseth.

– Alle på hele øya er spent.

Hun tenker på småbarnsfamiliene med nye hus og store utgifter, hvor én eller begge jobber på Salmar.

– Jeg synes synd på dem alle sammen. Jeg er glad jeg ikke jobber på Salmar nå, for da hadde jeg sett veldig mørkt på fremtiden min, sier Høgseth.

Butikksjefen på Coop Marked, bare et steinkast unna Salmar på Frøya, Lill Krutvik, sier konsekvensene kan bli store for den vesle butikken om det ender opp med å bli langvarige permitteringer hos laksegiganten.

– 90 prosent av kundene våre er Salmar-folk, så vi kommer til å merke det tragisk mye om det blir langvarige permitteringer, sier Krutvik.

AVHENGIG: – Hele Frøya er avhengig av Salmar, sier butikksjef Lill Krutvik.

Byggingen av en ny Coop-butikk står på trappene, og skal reises på nabotomten. Ifølge Krutvik er den nye butikken sårt tiltrengt.

– Vi må ha ny butikk her, den vi har nå er altfor liten. Men jeg er litt redd for hva som vil skje med byggingen om dette blir langvarig, sier Krutvik. Hun legger til:

– Hele Frøya er avhengig av Salmar, så det er ikke bare vår butikk som får merke det.

Ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) sier kommunen er i gang med å rigge opp de kommunale tjenestene for å håndtere eventuelle permitteringer.

– Om dette slår til er det forferdelig mange familier og barnefamilier som blir rammet i den allerede dyre tiden vi er inne i, sier Strømskog.

Hun sier at det har vært svært hektiske dager i øykommunen siden regjeringens forslag til lakseskatt ble presentert.

– Jeg synes ærlig talt at regjeringen bør sette ned foten nå og bremse opp. Det er høyst uvanlig og har aldri skjedd i Norges historie at man får en så stor omlegging fra en dag til en annen for en næring, sier Strømskog.

Høyreordføreren er veldig frustrert over det hun mener er en helt annen virkelighetsoppfatning langs kysten enn blant de sentrale politikerne i hovedstaden.

– Det er forferdelig fortvilende at man i tillegg blir anklaget for å være marionetter for lakselobbyen og blir avfeid for å være kjøpt og betalt, når folk faktisk er bekymret for arbeidsplassen sin. Det synes jeg er lite respektfullt overfor innbyggere langs kysten, sier Strømskog.

Fredag skal både fiskeri- og finansministeren møte de største aktørene i oppdrettsnæringen. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at det da vil komme oppklaringer om lakseskatten.

– Der skal jeg få fram at det er de reelle inntektene som er målet for skatten. Det skal beskattes riktig. Det man stiller spørsmål ved nå, er om man skal beskattes uriktig, men det skal man ikke, sa Vedum til E24 tirsdag.

Frøya-ordfører Strømskog ønsker flere avklaringer velkommen.

Ministrene og de største havbruksselskapene møter pressen etter møtet fredag. Kanskje vil det gi flere svar.