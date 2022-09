Norwegian fraktet to millioner passasjerer i august

Flyselskapet fraktet rundt 200.000 færre passasjerer i august enn måneden før.

Rett under to millioner passasjer steg om bord i et Norwegian-fly i forrige måned. Det viser selskapets ferske trafikktall.

Til sammenligning fraktet selskapet 2,2 millioner passasjerer i juli. Det var en måned som ble preget av pilotstreiken i SAS, noe som også kan ha bidratt til å fylle flyene til Norwegian.

– August ble nok en god måned for Norwegian. Vi gjennomførte så godt som alle planlagte flyvninger også denne måneden. Nå er vi spesielt glade for at billettbestillingene utover høsten ser gode ut og at de forretningsreisende vender tilbake, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Ser bedring på europeiske flyplasser

Fyllingsgraden var på 85,5 prosent, og selskapet brukte i snitt 69 flymaskiner i måneden som gikk.

Billettinntekten per fløyet passasjerkilometer (ticket-yield) havnet på 0,66 øre, samtidig som inntektsgivende setekilometer (RPK) havnet på 2,56 milliarder.

Det gir selskapet billettinntekter på tett oppunder 1,7 milliarder kroner i august, viser E24s beregninger.

Karlsen forklarer at kapasiteten ved europeiske flyplasser har forbedret seg noe den siste tiden, noe som påvirker driften positivt.

– Det er oppløftende for en samlet bransje at forholdene er i ferd med å normalisere seg ytterligere etter noen svært spesielle år i luftfarten, sier konsernsjefen.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer

Feiret jubileum

Forrige uke feiret Norwegian 20 år med en jubileumsreise fra Oslo til Bergen. Med på turen var tidligere toppsjef og gründer Bjørn Kjos.

– Jeg tvilte aldri på at vi skulle klare det. Så kan du ikke begynne i luftfarten og tro at alt bare går oppover, sa Kjos til E24.

Norwegians tidligere toppsjef Bjørn Kjos, sammen med dagens sjef Geir Karlsen, under jubileumsmarkeringen forrige uke.

Nåværende toppsjef Geir Karlsen var på sin side optimistisk for fremtiden, og understreket at de har økt flåten fra rundt 50 til 80 fly siden i fjor.

– Så kommer vi til å fly rundt 85 fly neste sommer. Vi må sørge for at vi har et velsmurt maskineri hver eneste dag. Vi har jobbet med kostnadssiden og begynner å komme ned på nivået der vi skal være.

– Så er det å ta markedsandeler, og beskytte våre egne markedsandeler.

Norwegian-konkurrentene SAS og Flyr vil begge legge frem trafikktall i løpet av formiddagstimene onsdag.