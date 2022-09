Verste børsdag for Tomra på 16 år

Tapsrekken fortsatte for Børsen på ukens siste handelsdag. Pante- og resirkuleringsselskapet Tomra fikk en blytung børsdag.

Stemningen på Oslo Børs ble mer og mer negativ gjennom handelsdagen fredag, og utover ettermiddagen surnet det skikkelig.

Hovedindeksen endte til slutt dagen ned 2,43 prosent.

Uken som helhet endte også med tydelig nedgang for Børsen, etter fire dager på rad med fall. Fra tirsdag preget de amerikanske inflasjonstallene verdensmarkedene, og bidro til at det ble årets verste dag Wall Street. Oslo Børs falt moderat både tirsdag, onsdag og torsdag før dagens kraftige fall.

Total er Hovedindeksen ned 2,69 prosent for uken.

Oljeprisen har fredag stort sett beveget seg rundt nivåene fra torsdag ettermiddag, da prisen hadde falt gjennom ettermiddagen. Kort tid før stengetid på Oslo Børs ligger nordsjøolje (brent spot) på 91,8 prosent, opp 1,25 prosent for dagen.

Equinor endte dagen ned 1,61 prosent, mens utviklingen er mindre negativ for andre store oljeselskaper. Aker BP steg 1,24 prosent, mens Vår Energi falt 0,55 prosent.

Tomra stupte

Pante- og resirkuleringsselskapet Tomra er en av de største taperne på Børsen fredag.

Aksjen raste 12,84 prosent. Det er den verste børsdagen for Tomra siden 2006.

Analytiker i ABG Sundal Collier, Daniel Vårdal Haugland, sier det ikke er noen konkret nyheter som tilsier at aksjen skulle falle så mye som den gjør. Han tror det er markedsbasert.

– Hvis man for eksempel ser på resultatvarslet fra Fedex i går leter nok investorene med lupe etter selskaper som påvirkes av svakere etterspørsel, sier han.

Analytikeren forklarer at halvparten av selskapet er en divisjon som heter Sorting, og selger industrielle sorteringsmaskiner til matvareindustrien og avfallsindustrien.

– Dette er sykliske bransjer, så når verdensøkonomien går ned, gjør også investeringene deres ned, som gir lavere inntekter for for eksempel Tomra.

Haugland setter også fallet i sammenheng med at vekstaksjer generelt har det tøft på børsen. Han trekker blant annet frem Nordic Nanovector, Nel og Autostore.

Databrikkeselskapet Nordic Nanovector falt 8,6 prosent fredag til en kurs på 1,371 kroner per aksje. Aksjen er ned over 47 prosent den siste måneden, og over 94 prosent siden nyttår.

Hydrogenselskapet Nel har på sin side falt over 20 prosent den siste måneden. Robotlagerselskapet Autostore falt kraftig både tirsdag og onsdag denne uken, og er ned over 25 prosent den siste måneden.

Softbank ut av Kahoot

Kahoot-aksjen ble sendt rett opp på Børsen fredag, og sitter igjen som dagens klare børsvinner. Aksjen endte dagen opp 21,96 prosent.

Det skjer etter at den japanske giganten kvitter seg med aksjer til en verdi av 1,3 milliarder kroner i det norske quiz- og e-læringsselskapet.

Det amerikanske oppkjøpsfondet General Atlantic har inngått en avtale om å kjøpe aksjene av Softbank. Dermed får Kahoot ny hovedeier.

– Det har vært et overheng av aksjer i Kahoot i forbindelse med Softbank, så det er positivt at det overhenget blir tatt ut. Isteden får Kahoot inn en vekstinvestor som har erfaring innen «edtech» (læringsteknologi), sier analytiker Frank Maaø i DNB Markets til E24.

– Det er positivt for aksjen, sier han.

Verdipapirfondene nær dobling

Etter et 2020 preget av børsuro på grunn av pandemien, doblet nesten det samlede årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond seg i 2021.

Det samlede årsresultatet ved utgangen av 2021 var på 209 milliarder kroner, viser ferske tall fra SSB. Det er en økning på 103 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

Det samlede årsresultatet for aksjefondene i 2021 var på 196 milliarder kroner. Dette er 114 milliarder kroner høyere sammenlignet med 2020.

