Kraftig fall på Oslo Børs

Etter den verste dagen siden januar tirsdag, fortsetter nedgangen på Børsen. Fortsatt er det spesielt oljeaksjer som faller.

NEDGANG: Analytikerne forventer nedgang ved åpning.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ved 09.30-tiden er Hovedindeksen ned 2,25 prosent.

Dermed fortsetter nedturen fra dagen før da Børsen falt 3,27 prosent. Noe som var den største nedgangen siden 24. januar.

Oljeprisen har falt rundt 1,50 dollar fra Børsen stengte dagen før. Et fat Nordsjøolje (brent spot) koster nå 91,44 dollar.

Uro knytte til etterspørselen er den store driveren i oljemarkedet, skriver Reuters, som viser til frykten for at høyere renter og nye coronautfordringer i Kina.

Oljeprisfallet bidrar til at aksjer som Equinor, Aker BP og Vår Energi faller mer enn tre prosent. Samtidig er seismikkselskapet PGS ned mer enn seks prosent.

Mange aksjer på Børsen opplever tung nedgang i åpningstimen. Norsk Hydro er i skrivende stund ned 2,67 prosent.

Alle de 12 mest omsatte selskapene på børsen faller.

Utover i Europa er situasjonen mindre dramatisk enn i Oslo. DAX-indeksen i Frankfurt er ned 0,8 prosent, samtidig som Stockholmsbørsen faller 0,92 prosent.

Færre fløy med Flyr

Onsdag morgen kom Flyr med passasjer tall for august. Flyselskapet fraktet 208.300 passasjerer, noe som er en nedgang på 50.000 fra juli. Samtidig faller yielden (inntekten per fløyet passasjerkilometer) til 0,56 kroner, noe som er 15 øre mindre enn i juli.

Onsdag faller Flyr-aksjen 12,34 prosent. Den siste måneden har aksjen falt 46 prosent, særlig har fallet tiltatt etter at selskapets regnskap for andre kvartal ble lagt frem.

Tilbakegangen i antallet passasjerer kommer etter at selskapet i juli opplevde sin beste måned noensinne. Selskapet ble da påvirket av at SAS var rammet i streik i mer enn to uker.

Tung nedgang tirsdag

Flere tungvektere dro Hovedindeksen kraftig ned tirsdag. Fallet var drevet av Equinor som falt gjennom dagen. Oljegiganten var på det meste ned sju prosent kort tid før stengetid. Nedgangen for Equinor endte på 6,56 prosent.

Samtidig falt Aker BP 5,57 prosent, mens Vår Energi endte ned 6,72 prosent.

Også Wall Street endte med nedgang tirsdag, for syvende dag på rad.

Det var ny renteoppgng som svekket de amerikanske børsene tirsdag.