Norsk økonomi vokste 0,5 prosent i mai

Veksten støtter Norges Banks strategi om renteheving i august, sier sjeføkonom.

Fra Hydros aluminiumsverk på Karmøy, hvor de produserer primæraluminium.

Saken oppdateres...

BNP for Fastlands-Norge BNP for Fastlands-Norge BNP for Fastlands-Norge x prosent i mai, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).steg 0,5 prosent i mai, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en vekst på 0,4 prosent, ifølge en undersøkelse blant økonomer gjort av Bloomberg.

– Veksten i norsk økonomi i mai følger en tilsvarende nedgang i april. I mai er BNP Fastlands-Norge omtrent tilbake på samme nivå som i mars, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Fastlands-BNP, som ekskluderer olje- og gassinntekter, brukes ofte for å vurdere tilstanden i den norske økonomien.

BNP for Fastlands-Norge falt 0,4 prosent i april. Den måneden var det bred nedgang over flere områder.

I første kvartal vokste fastlandsøkonomien med 0,2 prosent.

Regjeringen jekket opp vekstanslaget for norsk økonomi i mai, og anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,0 prosent i år.

Dette er fastlands-BNP Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer

– Støtter Norges Banks strategi om en ny heving i august

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener de ferske BNP-tallene støtter opp om Norges Banks strategi om en ny renteheving i august.

– Utfallet var omtrent som ventet, skriver Hov i en kommentar.

– Tar man med den lille revisjonen for august, har fastlandsøkonomien utviklet seg som ventet, skriver han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Veksten i BNP for Fastlands-Norge ble fredag revidert ned fra minus 0,4 til minus 0,5 prosent i april.

Hov påpeker at at aktiviteten har flatet ut og at registrert arbeidsledighet også har utviklet seg som ventet.

– Tallene fortsetter å støtte Norges Banks strategi om en ny heving i august, skriver han.

Positivt bidrag fra varekonsumet

– Dette var i stor grad slik vi hadde trodd, sier seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets til E24.

– Blant annet var noe av resonnementet at vi skulle ha et positivt bidrag fra varekonsumet. Det stemmer i stor grad, sier han.

Varekonsumet vokste 2,7 prosent i mai, etter et betydelig fall måneden før.

Det trakk opp inntektene fra merverdiavgiften og bruttoproduktet i varehandelsnæringen, skriver SSB. Sammen utgjorde det 0,4 prosentpoeng av veksten i BNP Fastlands-Norge.

– Sett i stort viser tallene en svak utvikling de siste månedene. Ser man på tallene for BNP Fastlands-Norge over de siste tremånedersperiodene har det vært tilnærmet nullvekst, sier Pål Sletten i SSB.

– Ikke positivt

Husholdningenes konsum vokste 1,6 prosent i mai, en oppgang som skyldes en økning i varekonsumet og transportmidler.

Varekonsumet vokste samlet sett 2,7 prosent i mai, etter å ha falt 3,3 prosent måneden før.

Oppgangen i varekonsumet var bred, men det var særlig konsumet av mat- og drikkevarer og transportmidler som trakk opp.

Tjenestekonsumet hadde derimot en flat utvikling.

Oddmund Berg i DNB Markets.

Oddmund Berg i DNB Markets påpeker at tjenestekonsumet ifølge SSB-tallene hadde en flat utvikling og at det var en nedgang i konsum av hotell- og restauranttjenester i mai.

– Det er ikke positivt i utgangspunktet, sier økonomen.

– Man har hatt en lengre periode med svakere utvikling for varekonsumet, mens tjenestekonsumet forventer vi at skal gå godt gjennom sommeren med svak krone, sier han.

Bruttoproduktet innen tjenester, inkludert boligtjenester, vokste 0,7 prosent fra april til mai, etter et tilsvarende fall måneden før. Oppgangen skyldes hovedsakelig høyere aktivitet i varehandelen, skriver SSB.

Bruttoproduktet i industri og bergverk vokste 0,1 prosent i mai, mens aktiviteten innen annen vareproduksjon falt 0,9 prosent.

Aktiviteten innen annen vareproduksjon falt 0,9 prosent, noe som skyldes et kraftig fall i fiske og fangst, ifølge SSB.

