Øker veddemålene på Tesla-knekk: – Forventer fall fra overopphetet marked

Teslas børsbyks i høst er vondt for både gamle og nye shortselgere i elbilaksjen, og analysebyrå fremhever at spekulantene «på nytt er dypt i rødt».

Tesla-sjef og aksjonær Elon Musk sa nylig at han er klar til å selge Tesla-aksjer og bla opp to prosent av formuen, hvis FN kan forklare konkret hvordan seks milliarder dollar kan ordne opp i sultproblemer. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– De siste to månedene har vi sett en gjenoppblomstring av Tesla-shorting, kommenterer analysesjef Ihor Dusaniwsky i S3 Partners i et ferskt notat, og omtaler det som et «hett samtaletema igjen».

Tesla har de siste årene tidvis hatt massive veddemål mot seg på børs gjennom shortsalg, der man tjener penger hvis aksjekurser faller og motsatt taper dersom de stiger.

Short-nivået har imidlertid gradvis tikket nedover siden midten av 2019, men nå rører det på seg i motsatt retning igjen - på samme tid som markedsverdien sist uke passerte 1.000 milliarder dollar for første gang.

– De virker å shorte rallyet med forventninger om et fall fra et overkjøpt eller overopphetet marked, skriver Dusaniwsky.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen.

Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer

– Dypt i rødt

Shortinteressen i Tesla er nå på 30 milliarder dollar, tilsvarende 250 milliarder kroner, ifølge S3 Partners-tallene.

Antallet Tesla-aksjer shortet økte i oktober med 1,19 millioner stykker, ifølge analysebyrået. Det tilsvarer aksjer for 1,2 milliarder dollar, eller rundt 10 milliarder kroner.

Målt i verdien på posisjonene i dollar, er Tesla den klart mest shortede aksjen i USA, der Amazon, Microsoft og Apple følger bak.

På grunn av kursoppgangen på over 30 prosent bare i oktober, er papirtapene store på Tesla-posisjonene. Siden årsskiftet er bykset på mer enn 50 prosent.

– Shorterne er på nytt dypt i rødt og forventningene om en betydelig shortskvis vokser, fremhever Dusaniwsky.

For 2020 som helhet falt verdien av Tesla-shorternes posisjoner med 38 milliarder dollar, eller 323 milliarder kroner basert på daværende valutakurs, har E24 tidligere omtalt.

– Dette er ikke bare de største tapene for noen aksje dette året, det er det største årlige tapet jeg noensinne har sett, sa Dusaniwsky til Bloomberg da 2020-tapet ble kjent.

– Flerårig shortskvis

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen.

Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang.

– Tesla-shorterne har vært i en flerårig shortskvis med et fall i antallet aksjer shortet i andre halvdel av 2019, hele 2020 og mesteparten av 2021. Nivået nådde en topp i slutten av juni 2019, og med Tesla i et årelangt aksjerally, har shorterne frem til nå trimmet posisjonene i lys av at papirtapene har tårnet seg opp, påpeker Dusaniwsky.

På det meste var shortinteressen i Tesla på 51 milliarder dollar i januar 2021 – som skyldes at verdien på posisjonene økte i takt med kurshoppet, til tross for at antallet aksjer lånt ut til shortsalg hadde falt markant på denne tiden.

Tesla omtales gjerne som «alle shortskvisers mor», og ved flere anledninger de siste årene har shortskvis blitt brukt til å forklare kursoppgang i elbilaksjen.

Over 20 prosent av Tesla-aksjene i fri flyt var lånt ut til shorting ved inngangen til 2020, mens tallet nå er på rundt fire prosent.