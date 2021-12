Aker ansetter Yngve Slyngstad: – Det er perfekt match

Aker startet det nye området tidligere i høst. Virksomhetsområdet skal drive med aktiv kapitalforvaltning.

Det skal omfatte fondsvirksomheter innenfor infrastruktur og energiomstilling. I tillegg kommer private equity og venture capital.

Aker skal eie majoriteten av selskapet, mens nøkkelpersoner blir medeiere, deriblant Slyngstad som blir eier av fem prosent av aksjene i Aker Asset Management.

Aker Venture Capital og Aker Private Equity skal være de første initiativene, skrev Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen i et brev til aksjonærene i november.

Blant mulighetene som har blitt nevnt er en storstilt fornybarsatsing i Narvik. Planene inkluderte både batteriproduksjon og datasenter. Her har Aker anslått at 50 milliarder kroner trolig må investeres for å realisere planene.

I november lanserte Aker også en plattform for investeringer i industriell teknologi og materialer i Bergen.