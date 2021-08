Norwegian leverer overskudd etter restruktureringen: Tør ikke spå hvordan 2021 blir

For første gang etter konkursbeskyttelsen er Norwegian nå ute med ferske kvartalstall. Selskapets drift gikk solid i minus, men bunnlinjen viser pluss. Selskapet forbereder seg på mer trafikk, men tør ikke gi prognoser for 2021.

For første gang siden Norwegian forlot konkursbeskyttelsen 26. mai er selskapet nå ute med et fullt regnskap.

På grunn av «den kontinuerlige usikkerheten og vedvarende effekten» av coronapandemien på luftfarten gir Norwegian fortsatt ingen finansielle prognoser for 2021 – selv om vi nå altså er på siste dag i august.

Selskapet peker samtidig på at de takket være restruktureringen, påfyllet av seks milliarder kroner i frisk kapital og power-by-the-hour-avtaler med leasingselskapene (der Norwegian kun betaler når flyene er i bruk frem til neste sommer) gjør at selskapet har fleksibilitet til å sette inn fly og kapasitet i takt med at markedet henter seg inn.

– Resultatene fortsette å bli tungt preget av internasjonale reiserestriksjoner. Samtidig er Norwegian i en mye sterkere finansiell posisjon, sier konsernsjef Geir Karlsen i børsmeldingen.

Selv om selskapet kan vise til løpende salgstall som nå viser en vekst utover juli og august, så preges fortsatt markedet av at passasjerene bestiller billetter mye tettere opp mot avgang enn før, påpeker selskapet.

– Fremtidige bookinger fortsetter å øke i takt med liberaliseringen av reiserestriksjoner og utrullingen av de globale vaksineprogrammene. Vi forventer å se denne trenden fortsette i de gjenværende månedene av 2012 og gjennom 2022, fortsetter han.

«Selskapet planlegger å trappe opp driften på en kontrollert måte, og i takt med innhentingen i våre kjernemarkeder, til en topp på rundt 50 fly i 2021 og en økning til rundt 70 fly i 2022», skriver selskapet.

Dette er den samme opptrappingsplanen som selskapets ledelse har skissert tidligere i år. Selskaper planlegger for minst 250 ruter til 100 destinasjoner neste sommer.

Flåten består per i dag av 51 fly, utelukkende av den kjente flytypen 737–800, ettersom Norwegian droppet Boeings nyere 737 Max-modell under konkursbeskyttelsen.

Driften i minus

Regnskapet viser en omsetning i første halvår på 590,8 millioner kroner, ned fra 7,14 milliarder kroner i første halvår i fjor – perioden da coronapandemien slo til for første gang.

Driftsresultatet før leasingkostnader (EBITDAR) endte på −1,65 milliarder kroner, noe lavere enn samme periode i fjor da det endte på −1,61 milliarder.

Driftsresultat før finanskostnader (EBIT) endte på −2,23 milliarder, en bedring fra −5,08 milliarder

Resultat før skatt endte på 1,59 milliarder, opp fra −4,80 milliarder på samme tid i fjor.

Resultat etter skatt endte også på 1,59 milliarder, en bedring fra −5,43 milliarder.

Årsaken til at selskapets bunnlinje viser et milliardoverskudd er fordi selskapet har bokført en finansiell gevinst i regnskapet for restruktureringen på 3,83 milliarder kroner. Dette bidro til en samlet finansiell gevinst i regnskapet på 4,24 milliarder.

Ser man på nøkkeltallene for andre kvartal viser de:

En omsetning på 335,5 millioner

Et driftsresultat før leasingkostnader på −538,3 millioner

Et resultat før skatt på 2,78 milliarder

Et resultat etter skatt på 2,78 milliarder

Regnskapet løper til og med juni måned. Dette var en periode sterkt preget av lav etterspørsel og reiserestriksjoner. Selv om passasjertallet i for eksempel juni steg fra 113.004 til 225.509 passasjerer, var nivået likevel lavt historisk sett.

Rapporten inkluderer ikke de viktige sommermånedene juli og august.

I første halvår hadde Norwegian i snitt 9 fly i drift, men nådde 32 fly mot slutten av perioden. Trafikktallene for juli viste 33 fly i drift, en fyllingsgrad på 74,4 prosent, en dobling i kapasiteten og en nesten dobling i passasjerantallet fra samme tid i fjor til 695.830.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at oppskaleringen av virksomheten preger Norwegians kostnadstall, med 919 millioner i personalutgifter, 390 millioner i teknisk drift og 620 millioner i andre driftskostnader. Samtidig økte ekstrainntekter utover billettene såkalte ancillary revenues) til 110 millioner, påpeker han.

– Det kommer også klart frem at Norge er Norwegians viktigste marked, med 483 millioner i inntekter mot 35 millioner i Danmark og 20 millioner i Sverige. Den store luftkampen blir mellom Norwegian og SAS i Norge. Det er det viktigste markedet for begge selskapene, sier Elnæs.

Startet sommeren med 7,5 milliarder på bok

Ser man på kontantstrømmen til Norwegian viser den at selskapet økte kontantbeholdningen med 4,8 milliarder kroner netto i første halvår.

Selskapet svidde dermed av 1,2 av de 5,86 milliardene som kom inn i frisk kapital (etter at man har trukket fra gebyrer til meglerhus og tilretteleggere).

Selve driften gikk 420,8 millioner i minus løpende, mens selskapet også brukte nesten 600 millioner på ulike tilbakebetalinger til banker og kreditorer.

Selskapet satt igjen med en kontantbeholdning på 7,48 milliarder kroner ved utgangen av juni, en betraktelig bedre kontantbeholdning enn selskapet har hatt på lenge. Til sammenligning avsluttet selskapet 2019 med 3,10 milliarder kroner på bok – før pandemien slo inn.

Samtidig som bankkontoen har est ut med frisk kapital har gjelden til Norwegian falt dramatisk takket være restruktureringen. Selskapet endte juni med en netto rentebærende gjeld på 1,73 milliarder, ned fra 40,22 milliarder for ett år siden.

Alle norske ansatte tilbake i høst

Norwegian har for tiden om lag 3.000 ansatte per 21. august, men fortsatt er rundt 24 prosent permittert. Flertallet av disse er ansatte i Spania.

Totalt er mer enn 6.000 ansatte sagt opp eller terminert under pandemien.

Samtidig som Norwegian fortsetter å nedskalere organisasjonen i henhold til den nye forretningsplanen, så planlegger selskapet at «alt crew i Norge skal være tilbakekalt innen utgangen av oktober».

Et dramatisk halvannet år

Kvartalsrapporten kommer etter en mildt sagt krevende og hendelsesrik periode i luftfarten og Norwegians historie.

Norwegian hadde ved starten av 2020 akkurat fått Jacob Schram som ny konsernsjef (etter at gründer Bjørn Kjos takket for seg sommeren 2019) før coronapandemien slo brutalt inn over luftfarten.

Så å si over natten måtte selskapet sette nesten alle flyene på bakken, og enten permittere eller si opp svært mange ansatte. Pengene rant ut av kassen og selskapets ledelse måtte ty til krisetiltak for å redde flyselskapet.

Først ble det våren i fjor gjennomført en restrukturering som sikret Norwegian tilgang på tre milliarder kroner i statsgaranterte lån. Deretter søkte flyselskapet i fjor høst norsk og irsk konkursbeskyttelse.

Den 26. mai kunne daværende konsernsjef Jacob Schram heise flagget utenfor hovedkontoret på Fornebu – selskapet hadde da formelt gjennomført restruktureringen og kunne forlate konkursbeskyttelsen.

Deretter ble det avholdt generalforsamling der det blant annet ble vedtatt at Svein Harald Øygard skulle erstatte Niels Smedegaard som styreleder.

Som om ikke dette var nok ble det 21. juni annonsert at Jacob Schram ikke lenger var konsernsjef i selskapet og at finansdirektør Geir Karlsen hadde blitt satt inn som ny konsernsjef.

Selskapet har fortsatt ikke annonsert hvem som overtar rollen som finansdirektør etter Karlsen.

Kort tid etter stormet det igjen rundt selskapet etter at E24 kunne avsløre det som da var ukjente millionbonuser til ledelsen.

Bonusene skapte store reaksjoner hos både investorer og tillitsvalgte i selskapet, samt i det politiske miljøet. Næringsministeren brukte begrep som «dårlig dømmekraft» og «umusikalsk» om bonusene som ble gitt like etter at staten hadde stilt opp med krisehjelp i milliardklassen til selskapet.