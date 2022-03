Mener SAS bør øke prisene

Dette for å skape forutsigbarhet i kostnadene. Kontraktene for fremtidig levering kan vise seg å bli gunstige dersom den flytende prisen (spot) er høyere på leveringstidspunktet.

Er spotprisen lavere enn kontraktene, er det omvendt, men differansen kan anses som en «pris» for sikkerheten, altså som en forsikring.

Under koronapandemien har imidlertid flere flyselskaper latt være å sikre sine fremtidige behov da etterspørselen har vært for usikker. Parallelt har tilbydere og motparter for slike kontrakter til tider vært nærmest fraværende.