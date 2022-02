DNB-sjefen gir opp Sbanken hvis klagesak avvises

Konkurranseklagenemda er siste stopp for DNBs forsøk på å sluke Sbanken, og det er uaktuelt å gå rettens vei, ifølge DNB-sjef Kjerstin Braathen.

– Gitt den avtalen vi har med aksjonærene i Sbanken er det nemda som blir endestoppet, sier Braathen til E24.

Hun bekrefter at Konkurranseklagenemda får siste ord i DNBs forsøk på å sluke Sbanken - et oppkjøp som har blitt stanset av Konkurransetilsynet.

DNB har klaget på vedtaket, og saken ligger nå på bordet til nemnda.

– Hvis de skulle finne at de deler våre synspunkter vil de sende saken tilbake til Konkurransetilsynet som vil ha noe tid på å gi en revidert vurdering, sier Braathen.

I motsatt fall er det ikke aktuelt med et søksmål for å forsøke å vinne frem med DNBs syn, ifølge Braathen.

Konkurranseklagenemda er ventet å komme med en beslutning senest innen 18. mars.

Hvis DNB blir avvist i nemda har banken rett til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett innen tre måneder, ifølge kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen i Konkurransetilsynet.

Møtte veggen hos tilsynet

Prosessen har trukket ut i tid. DNB varslet første gang om oppkjøpsforsøket i april i fjor. Det skapte raseri og trusler om kundeflukt.

Aksjonærene i Sbanken godtok budet på 11,1 milliarder, men Konkurransetilsynet satt foten ned. Tilsynet mener at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

DNB har underveis lagt frem såkalte avhjelpende tiltak. Det har ikke vært godt nok for tilsynet, som stanset oppkjøpet i november.

– Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sa konkurransedirektør Lars Sørgard til E24 etter vedtaket om oppkjøpsnekt.

DNB har på sin side sagt at de er «helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger», og leverte klagen til Konkurranseklagenemnda i desember.

Taus om kostnader

Prosessen har kostet millioner.

Sbanken skriver i sin kvartalsrapport torsdag at deres engangsutgifter knyttet til DNB-prosessen var på 4,7 millioner kroner i fjerde kvartal. Til sammen har banken brukt 17,2 millioner kroner.

DNB vil ikke ut med noen tall.

– Vi har ikke gitt ut noen tall om kostnader. Det er vanlig at man i en sånn prosess har noen kostander til advokater og andre som bistår i prosessen. Men vi har ikke publisert noe tall knyttet til prosessen fra vår side, sier Braathen.