Alphabet økte inntektene og inntjeningen i første kvartal

Google-eierens reklameinntekter bremset imidlertid «betydelig» opp i mars. Aksjen stiger i etterhandelen på Wall Street.

Publisert: Oppdatert: 28. april 2020 23:02 , Publisert: 28. april 2020 22:04

Alphabet, som er søkemotorgiganten Googles morselskap, har tirsdag kveld lagt frem tallene sine for årets tre første måneder.

Omsetningen endte på 41,16 milliarder dollar for perioden, opp fra 36,3 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt endte på 6,8 milliarder dollar, litt opp fra 6,7 milliarder dollar i første kvartal 2019.

Det justerte resultatet per aksje ble 9,87 dollar i første kvartal 2020, mot 9,50 dollar per aksje året før.

Ifølge Refinitiv ventet analytikerne resultat per aksje på 10,33 dollar og inntekter på 40,29 milliarder dollar, skriver CNBC.

Coronasmell i mars

På forhånd har eksperter trukket frem at Alphabet er ventet å være tynget i en periode fremover på grunn av coronakrisen, der en rekke bedrifter må kutte i annonsebudsjettene sine. Derfor var det stor usikkerhet rundt analytikernes estimater, ifølge CNBC.

Selskapet melder i kvartalsrapporten om at annonseinntektene fikk seg en «betydelig» brems i mars, etter at de to første månedene var sterkere.

Annonseinntektene fra YouTube var på 4,04 milliarder dollar i perioden, mens omsetningen fra skyvirksomheten var på 2,78 milliarder dollar.

Stiger i etterhandelen

Alphabet-aksjen stiger rundt 3,5 prosent i etterhandelen på Wall Street etter resultatfremleggelsen.

Aksjen, som er bratt ned siden slutten av februar, avsluttet den ordinære handelen tirsdag med et fall på tre prosent.

Markedsverdien til selskapet er nå på 846 milliarder dollar, mens den i januar passerte 1.000 milliarder dollar.

