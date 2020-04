Kværner tør ikke spå utviklingen i 2020: 225 er permittert for å kutte kostnader

Kværner hadde allerede varslet aksjonærene om et kraftig resultatfall i første kvartal. Nå varsler selskapet også at 225 permittert og rundt 3.000 innleide arbeidere er sendt hjem for å håndtere krisen i oljenæringen.

Konsernsjef Karl Petter Løken i Kværner Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

27. april 2020

Oljeservicekonsernet Kværner varslet fredag at resultatene i første kvartal ville bli påvirket betydelig av coronaviruset, både i form av smitteverntiltakene som er iverksatt og takket være usikkerheten i oljemarkedet nå.

Som varslet endte omsetningen på 2,19 milliarder kroner, opp fra 2,16 milliarder ett år tidligere, mens brutto driftsresultat (EBITDA) gikk fra et overskudd på 137 millioner i fjor til et underskudd på 132 millioner nå.

Selskapet har satt av 101 millioner kroner i regnskapet i første kvartal knyttet til corona-relaterte tiltak.

Tallene rapporteres for Field Development-virksomheten, som inkluderer hele konsernets virksomhet og virksomhet i felleseide selskap.

I kvartalsrapporten mandag offentliggjør konsernet mer informasjon om situasjonen og regnskapet for første kvartal.

– Vi er i kontinuerlig dialog med våre kunder om hvordan vi kan opprettholde fremdriften i pågående prosjekter innenfor rammeverket forholdsreglene knyttet til corona, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i en uttalelse.

Han legger til at man gjør det man kan for å opprettholde fremdriften i prosjektene, selv om mye innleid personell har blitt sendt hjem som følge av smitteverntiltak og reiserestriksjoner.

Arbeidsstokken redusert med 3.081

Samtidig viser regnskapet at usikkerheten i bransjen også gjør fremtiden usikker.

Kværner rammes blant annet av at oljeselskaper som Aker BP, som på samme måte som Kværner også er en del av Aker-systemet til Kjell Inge Røkke, har iverksatt store kostnadskutt for å håndtere den lave oljeprisen.

Et av de kjente prosjektene som nå er satt på vent er Hod-feltet, som skal bli en satellitt til Valhall. I tillegg har E24 tidligere meldt at skroget til produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet er forsinket, noe som kan påvirke Kværner ettersom de skal ferdigstille dekket og produksjonsskipet etter at skroget kommer fra Singapore.

Hod og andre prosjekter som utsettes får konsekvenser for Kværner og deres ansatte:

«Ettersom noen nye prosjekter er forsinket har vi tatt grep for å redusere kostnadene, inkludert permittering av om lag 225 ansatte», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Permitteringene gjelder selskapets egne ansatte. Ser man på den totale arbeidsstokken er den redusert med hele 3.081 personer siden desember.

Det er 10 færre egne ansatte i perioden, totalt 2.720 per slutten av april. Samtidig har antallet innleide ansatte blitt redusert fra 3.630 i desember til 559 i slutten av april.

Mangler «bare» 200 millioner i ordrer

På kapitalmarkedsdagen i desember varslet selskapet at omsetningen i 2020 var ventet å falle fra rundt 9,3 til 6,0 milliarder kroner, men det var før corona. Nå vil ikke selskapet spå omsetningen for 2020.

«Det er for tidlig å estimere de totale effektene for resultatene i 2020 som helhet», skriver Kværner, med referanse til corona-krisen.

Selskapet fikk inn nye ordre for 1,2 milliarder kroner i første kvartal, ned fra 1,69 milliarder på samme tid i fjor.

Mesteparten av ordreinngangen er knyttet til vekst i eksiterende prosjekter og «noe nytt arbeid knyttet til prospekter i tidlige faser», skriver selskapet. Det kom altså ikke inn noen styre nye kontrakter på store prosjekter.

Ordreboken endte på 7,2 milliarder ved utgangen av første kvartal, ned fra 10,2 milliarder ett år tidligere.

Legger man Kværners omsetning sammen med ordrebokens ordre for 2020 tilsier det en omsetning på 5,82 milliarder kroner, rundt 200 millioner mindre enn selskapets prognose fra desember.

Dermed skal det relativt lite til før selskapet når sin tidligere prognose for året. Da selskapet lanserte denne prognosen og de andre nyhetene på kapitalmarkedsdagen fikk Kværner-aksjen sin verste børsdag noensinne.

Mens selskapet i senere år har fått den største andelen av inntektene sine fra store oljeprosjekter som byggingen av Johan Sverdrup-plattformer og opprustning av eldre installasjoner som Njord A, er utsiktene i år ganske annerledes.

Selskapet venter nemlig ikke at store offshore-kontrakter skal dra lasset:

– Vi ser noen nøkkelprosjekter som vi nå aktivt posisjonerer oss for. Den største andelen av disse mulighetene i 2020 er innen fornybar energivirksomhet og innen prosessanlegg på land, sier konsernsjefen.

Kværner har i tillegg til å bygge understell, plattformdekk og produksjonsskip for oljenæringen også mye erfaring og ekspertise innen bygging og prosjektledelse av landanlegg og understell til havvindmøller.

Selskapet har i senere tid blant annet vunnet kontrakter for betongunderstell til de flytende Hywind Tampen-vindmøllene til Equinor og ombyggingen av Hydros verk på Husnes.

