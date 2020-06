Musk og Tesla-styret saksøkes for enorme bonusavtaler

GIGANTBONUS: Tesla-sjef Elon Musk fikk i slutten av mai en gigantbonus verdt 7,35 milliarder kroner. Vis mer Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Publisert: 21. juni 2020 13:04

Elon Musk og resten av styret i Tesla har igjen blitt saksøkt. Denne gangen av et pensjonsfond som påstår at styret har tildelt seg enorme bonuser på bilprodusentens regning.

Pensjonsfondet, som representerer politiet og brannvesenet i Detroit, er investor i Tesla. De hevder at styret til elbilprodusenten har tatt flere hundre millioner dollar fra selskapet ut i bonuser, ifølge Bloomberg.

– De har bevilget seg millioner av dollar i overdreven kompensasjon, og er villig til å fortsette med en slik ugjerning i ubestemt tid, kommer det frem i søksmålet.

Fondet hevder ytterligere at den overdrevne kompensasjonsordningen begynte allerede i 2017.

Tesla har ikke besvart nyhetsbyråets henvendelse om saken.

Tilbake i 2018 ble Tesla også saksøkt, den gangen av en investor som blant annet mente styret burde droppe Tesla-sjef Elon Musks bonuspakke.

Bonusavtale

Musk får ikke utbetalt lønn fra selskapet, men inngikk en svært lukrativ bonusavtale med elbilprodusenten tilbake i 2018.

Totalt har Tesla-sjefens bonuspakke tolv deler med flere mål som må nås for at en ny del av pakken utbetales.

Bonusprogrammet er tiårig og vil ved fullføring totalt tildele Musk mer enn 20 millioner opsjoner som alle kan byttes inn i aksjer til innløsningskursen 350,02 dollar.

Alle de tolv delene av pakken inneholder like mange aksjer, altså rundt 1,7 millioner.

I slutten av mai fikk Musk tildelt første del av denne pakken, etter at Teslas markedsverdi hadde i snitt ligget over 100 milliarder dollar i seks måneder. I tillegg til at selskapet nådde et nødvendig omsetnings- eller resultatmål.

Rekordhøy pris på Tesla-aksjen

Tidligere denne måneden bikket Tesla-aksjen over 1.000 dollar for første gang. I skrivende stund er aksjeprisen 999,48 dollar og aksjen er ned 0,43 prosent.

Investeringsbanken Jefferies har verdsatt aksjen til 1200 dollar.

Analytikere spår at corona-krisen har skutt fart i etterspørselen etter elektriske biler og at Tesla vil nyte godt av dette da de ifølge analytikerne ligger langt foran andre el-bil-selskaper. Det skriver CNBC.