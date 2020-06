Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

Representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan har etter et nytt møte om Oljefondets sjef Nicolai Tangen bestemt seg for å sende brev til Stortinget. Det har aldri skjedd før.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, Oljefondets nye leder Nicolai Tangen og leder Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap. Vis mer Ørn E. Borgen

Leder for representatskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, bekrefter torsdag ettermiddag at representantskapet bestemt seg for å sende brev til Stortinget om saken, noe som i praksis betyr at de nå vil rapportere til Stortingets finanskomité ut over den årlige tilsynsuttalelsen om Norges Bank.

– Det er et enstemmig representatskap som står bak brevet som nå sendes, sier Julie Brodtkorb.

Representantskapet var samlet torsdag for å diskutere ansettelsen av hedgefondmilliardæren Nicolai Tangen. Om tre måneder tar han over som Oljefondets leder etter Yngve Slyngstad.

– Vårt mandat gir oss ikke mulighet til å bruke hverken meninger eller skjønn. Vi skal se på ansettelsesavtalen opp mot de regler og retningslinjer som er i Norges Bank, sa leder for representantskapet Julie Brodtkorb til NTB før møtet.

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank på vegne av Stortinget.

Tre mulige utfall

Møtet hadde tre mulige utfall:

Representantskapet kunne si seg fornøyde med hovedstyrets svar i saken

Representantskapet kunne sende ytterligere spørsmål til hovedstyret

Representantskapet kunne sende en rapport til Stortinget om saken

Ifølge Brodtkorb var det lite aktuelt med et nytt brev til hovedstyret fordi representantskapet har fått svar på de spørsmålene de har stilt. Dermed var det en diskusjon om merknadene er oppfylt og om saken skal gå videre eller ikke.

Det at representantskapet nå sender et slikt brev til Stortinget, er noe som aldri tidligere har skjedd.

Dette var kritikken

Representantskap har kritisert Tangen-ansettelsen. Tilsynsorganet mente det var uheldig at Norges Bank ikke avklarte hvordan Tangen skulle unngå interessekonflikter med sin tidligere virksomhet og formue før han fikk jobben.

Oljefondets kommende leder skal få beholde et eierskap på 43 prosent i AKO Capital. Han sitter personlig på en formue på om lag syv milliarder kroner, inkludert eierandeler i fond som forvaltes av hedgefondet hans, AKO Capital.

Tangen havnet under lupen etter at VG i april omtalte at milliardæren hadde betalt for en USA-tur med Sting-konsert hvor Yngve Slyngstad og flere andre norske samfunnstopper var gjester.

Dette påvirket ikke ansettelsen, ifølge Norges Bank. Sentralbanken har imidlertid erkjent at den ventet for lenge med å oppgi Tangens navn på den offentlige søkerlisten til stillingen.

Omfattende jobbavtale

Nylig skrev Norges Bank og Tangen under en jobbavtale. Tangens eierskap skal være helt passivt og båndene skal brytes, hevder Norges Bank.

Tangen får eie fond i skatteparadiser som Cayman Islands, mens han som sjef for Oljefondet skal avkreve svar fra selskaper som gjør det samme

Tangens kontanter og eierskap i fond plasseres på konto i DNB og forvaltes av Gabler. Advokat Haakon Blaauw passer på Tangens interesser

Tangens eierskap i AKO Capital kuttes fra totalt 78 prosent til 43 prosent. Advokat Erik Keiserud forvalter Tangens interesser

Tangens årlige milliardutbytter fra AKO Capital overføres til et nytt selskap (DSHN Philantrophy) og videre til hans veldedige stiftelse AKO Foundation

Tangen må betale formuesskatt på de rundt syv milliardene som forvaltes fra Norge

Tangen slipper ifølge Skatteetaten å skatte til Norge av en sum som kan bli på 12 milliarder kroner over de fem årene han sitter som leder i Oljefondet

– God rolleforståelse

Norges Bank har hele veien vært positive til Tangen.

– Han har god rolleforståelse, han har gode lederegenskaper og han er analytisk sterk, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han presenterte Tangen som ny sjef på en pressekonferanse den 26. mars.

Tangen sa på denne pressekonferansen at han ville betale sin formuesskatt til Norge med glede.

– Alt dette gjøres med full transparens så alle kan se hva som skjer. Alle bånd mellom AKO Capital og meg brytes, sa Tangen.

Det tok to måneder å utarbeide den omfattende jobbavtalen som skal sikre dette. Både representantskapet og stortingspolitikere har stilt mange spørsmål ved om Tangen er den rette personen til å lede Oljefondet.

En måling Respons har gjort for VG viser at mange av de spurte ikke har noe svar på hva de syns om Tangen som sjef for Oljefondet.