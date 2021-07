Telia-konsernet melder om inntektsvekst: Kapret 12.000 mobilkunder i Norge

Telia-konsernet melder om vekst og en kraftig innhenting i TV&Media-divisjonen. I Norge fortsetter bedriftsmarkedet å levere og selskapet har sikret seg sin største mobilkontrakten noensinne.

Allison Kirby, konsernsjef i Telia.

Den svenske telegiganten Telia slapp onsdag resultatene for andre kvartal – dagen etter at konkurrenten Telenor slapp sine tall.

Konsernets inntekter økte til 21,88 milliarder svenske kroner, opp fra 21,77 milliarder på samme tid i fjor. Justert for oppkjøp og salg ga det en organisk vekst på 4,9 prosent

Trafikk- og abonnementsinntektene endte på 18,88 milliarder, ned fra 19,13 milliarder – noe som tilsvarer en organisk vekst på 3,2 prosent

Det justerte brutto driftsresultatet (EBITDA) lå uendret på 7,73 milliarder – med en organisk vekst på 1,9 prosent

Telias justerte driftsresultat var ventet å ende på 7,633 millioner svenske kroner, ifølge analytikerne som Infront har hentet estimater fra.

– Trafikk- og abonnementsinntekten steg med 3,2 prosent i kvartalet og nådde 18,9 milliarder, en betydelig forbedring fra fallet på 2,3 prosent i første kvartal. Veksten er drevet primært av TV&Media-divisjonen, men også en oppmuntrende vekst i mobil, sier Allison Kirby, konsernsjef i Telia Company, i kvartalsrapporten.

Telias TV&Media-divisjon ble under coronapandemien hardt rammet av flere avlyste sportsarrangement under pandemien, som igjen ga mindre salg av sportspakker, blant annet.

Det største utslaget i regnskapet finner man på bunnlinjen, der selskapet kan vise til et resultat etter skatt på 8,1 milliarder, opp fra −2,03 milliarder på samme tid i fjor.

Den voldsomme økningen på 10,13 milliarder i resultatet skyldes hovedsakelig to effekter:

I andre kvartal i fjor tok Telia et tap på 3,48 milliarder svenske kroner grunnet en nedskrivning i forbindelse med salget av eierandelen i Turkcell

I andre kvartal i år bokførte Telia en gevinst på 6,43 milliarder for salget av Telia Carrier til Polhem Infra.

Samlet utgjør dette et løft på 9,91 milliarder.

Utover tallene var den kanskje viktigste hendelsen i kvartalet avtalen Telia inngikk om å selge 49 prosent av tårnvirksomheten i Finland og Norge for 7,35 milliarder kroner.

Konsernsjefen fortalte onsdag at transaksjonen etter planen skal gjennomføres i fjerde kvartal og at Telia er strålende fornøyd med både partnerne og vilkårene de sikret seg.

– Vi har appetitt til å gjøre mer andre steder i fotavtrykket vårt, sa Kirby under kvartalspresentasjonen, og signaliserte dermed ønsket om flere nedsalg.

Venter svak vekst i år

2020 endte med gigantunderskudd for Telia, grunnet at man i tok et ytterligere tap på Turkcell i fjerde kvartal på 17 milliarder, samt en nedskrivning i Finland. Fallet i fjor var også forårsaket av coronaeffekter og lavere reklameinntekter.

Telia anslo i januar at man ville se en forsiktig vekst i 2021. Konsernet beholder prognosene for 2021 som innebærer:

Trafikk- og abonnementsinntekter med en flat eller svak énsifret vekst – i lokal valuta og uten Telia Carrier

Et justert driftsresultat (justert EBITDA) med en flat eller énsifret vekst – i lokal valuta og uten Telia Carrier

Investeringer på 14,5 til 15,5 milliarder – uten Telia Carrier og utgifter til mobillisenser

For perioden 2021 til 2023 har Telia et mål om lav énsifret vekst i trafikkinntektene, en vekst i justert resultat rundt én til fem prosent og et investeringsnivå på rundt 15 prosent av omsetningen.

Svakt inntektsfall i Norge

I Norge var den totale omsetningen på 3,325 milliarder kroner i andre kvartal. Det er en svak nedgang fra samme periode i fjor, da omsetningen lå på 3,339 milliarder.

Av omsetningen på 3,325 milliarder kom 902 millioner fra TV og bredbånd (opp fra 895 millioner), mens mobilinntekten falt til 1,872 milliarder (fra 1,909 milliarder).

Telia-sjef Allison Kirby pekte på at den underliggende utviklingen er god, men at inntektene faller fordi mobilselskapet Ice betaler mindre for å leie tilgang til Telias nett under en ny avtale mellom de to selskapene.

– Nedgangen i trafikk- og abonnementsinntekter er kun koblet til mindre roaming-inntekter fra Ice, som påvirket oss med 67 millioner, sa Kirby om inntektsfallet som tilsvarer 69 millioner norske kroner.

Det justerte driftsresultatet i Norge endte på 1,521 milliarder kroner i andre kvartal, omtrent uendret fra 1,556 milliarder på samme tid i fjor.

Telia hadde en vekst i antall mobilkunder på 12.000 til 2,277 millioner.

Antallet fasttelefonkunder endte på 35.000 (ned fra 44.000)

Antallet bredbåndskunder økte med 23.000 til 483.000

Antallet TV-kunder økte med 2.000 til 477.000

– Totalt sett leverer vi et solid økonomisk resultat i det som kan karakteriseres som en krevende coronatid. Vi ser økt kundevekst som igjen gir økte inntekter fra egne kunder, sier Telia Norge-sjef Stein Erik Vellan i en pressemelding.

– Vi merker selvsagt bortfallet av roaminginntekter på grunn av lavere utenlandsreisevirksomhet blant våre kunder samt reduserte inntekter fra grossistvirksomheten, men dette kompenseres med kunde- og inntektsvekst samt solid kostnadskontroll og flere avdempende aktiviteter på kostnadssiden, fortsetter han.

Sikret sin største kontrakt noensinne

Ifølge kvartalsrapporten hadde Telia Norge en vekst i antallet bedriftskunder på mobil, og selskapet fortsetter dermed en positiv utvikling i dette segmentet.

I privatmarkedet har Telia tidligere hatt større utfordringer i det norske markedet, men her har utviklingen bedret seg:

– Vi så en videre stabilisering i kundemassen i privatmarkedet på mobil, skriver konsernsjef Allison Kirby i kvartalsrapporten.

Hun trekker frem at Telia sikret seg en kontrakt med Posten, som er «Telia Norges største kontrakt noensinne». I tillegg fornyet NRK sin kontrakt med Telia.

Ser man på mobilutviklingen i første kvartal så vokste kundemassen med 15.000 i løpet av kvartalet. Veksten er noe mindre mot samme periode i fjor fordi man på tampen av fjoråret opplevde et fall i antallet mobilkunder.

I tillegg til at Telia har vokst antallet mobilkunder det siste året har selskapet også klart å øke snittinntekten fra 247 til 252 kroner per mobilkunde i måneden.

Inntektene per TV-kunde lå stabilt på 282 kroner i måneden, mens snittinntekten per bredbåndskunde økte fra 236 til 243 kroner i måneden.

Når hver fjerde nordmann med 5G

Både Telia og Telenor bruker nå store ressurser på å rulle ut neste generasjons mobilnett i Norge i et høyt tempo – som både betyr oppgradering av 4G-nettene og utbygging av 5G.

Det er bare gått et drøyt år siden Telia skrudde på 5G-nettet i Norge, men allerede nå når selskapet rundt en av fire innbyggere med dekningen som er installert, opplyser selskapet.

– Vi i Telia har tatt mål av oss å være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett. Allerede nå har rundt 1,3 millioner nordmenn tilgang til 5G, og vi er sikre på at vi innen året er omme vil nå målet vårt som sier at halvparten av Norges befolkning skal ha tilgang til 5G der de bor, sier Vellan.

Telia har lovet nasjonal dekning innen 2023.

Selskapet la nylig frem 5G-planene for høsten, som innebærer at 50 nye byer og kommuner i Innlandet og Viken skal få oppgradert mobilnettet. På listen står blant annet Elverum, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Ringsaker, Trysil, Fredrikstad, Halden, Indre Østfold, Moss og Sarpsborg.