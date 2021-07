Kraftig vekst for Otovo: – Dette er et rekordkvartal

Solcelleleverandøren Otovo rapporterer de sterkeste salgstallene i et kvartal noensinne, og melder samtidig om stappfull ordrebok. Nå satser selskapet videre i Europa.

Konsernsjef Andreas Thorsheim i solcelleleverandøren Otovo. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Det kommer frem i rapporten for første kvartal.

Otovo startet opp i 2016 og ble notert på Euronext Growth i februar. Selskapet satser på kraftig vekst i Europa, og har drift i flere land.

– Omsetningen er opp 50 prosent og ordreboka er blitt 2,5 ganger større. Dette er et rekordkvartal og vi varsler jo nye rekorder fremover også, sier konsernsjef Andreas Thorsheim til E24.

I forbindelse med børsnoteringen i februar ble det hentet 250 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksje, og midlene brukes til å ta markedsandeler.

– Jobben vår er å gjøre om disse midlene til markedsvekst i eksisterende og nye land, sier toppsjefen.

Selskapets resultat etter skatt ble på minus 42,2 millioner kroner i andre kvartal, på linje med resultatet for første kvartal. Det er imidlertid ned fra negative ti millioner på samme tid i fjor, men henger sammen med selskapets ambisiøse vekststrategi, som også kan forklare at driftsunderskuddet økte fra 18,7 til 40,8 millioner kroner i kvartalet.

Godt fornøyd med nylanseringer

Solcelleprodusenten endte på 64,2 millioner kroner i omsetning i andre kvartal, opp 51 prosent på årsbasis. Samtidig har antall nettosalg av prosjekter økt med nær 150 prosent, samtidig som verdien av eksisterende prosjekter har økt med 152 prosent til 103 millioner kroner.

Selskapet traff dermed på sin guiding på 60-65 millioner kroner i omsetning fra første kvartal, og kan samtidig bokføre en bruttofortjeneste på 3,4 millioner kroner. Samtidig øker bruttomarginen med 0,2 prosentpoeng samtidig som solcelleleverandøren beveger seg inn i nye markeder.

Toppsjefen rapporterer om «god salgstakt», og forteller at selskapet har doblet salget i alle land hvor de har vært tilstede i over et år.

– Vi har en salgstakt som utgjør 5.000 installasjoner per år, og det løfter oss opp i den øverste ligaen i denne sektoren i Europa, forteller Thorsheim.

Til sammenligning ble det installert 1.613 solcelleanlegg i Norge i fjor, ifølge Enova. Nå legger Otovo til Italia og Polen på listen.

– Begge presterer på nivå med det vi gjorde første året i Spania. De kommer til å merkes raskere i regnskapene ettersom prosjektene fullføres raskere i disse landene enn i Spania. Disse lanseringene er vi godt fornøyd med, sier konsernsjefen.

– Vi skal bli et batteriselskap

Selskapet utvider til Europa, og installerte solceller på rundt 600 hustak i første kvartal.

Selskapet bruker for tiden mye penger på satsinger i Europa, hvor det er aktivt i land som Polen, Frankrike, Spania og Italia. Fra før driver selskapet også i Norge og Sverige.

I forbindelse med kvartalsrapporten kommer konsernsjefen med en oppdatering på pilotprosjektet i Italia hvor selskapet har solgt batterier sammen med solcelleanlegg.

– Nå selger vi batteri med hvert tredje anlegg i Italia, sier han, og utdyper:

– Pilotprosjektet satt som støpt i Italia, og vi skal selge batterier i alle markeder de kommende månedene.

Thorsheim forklarer at effekten blir positiv for omsetningen og marginen, med tanke på at «kunden koster jo like mye markedsføringsmessig, men vil gi høyere bruttomargin ved flere kjøp per transaksjon».

Selskapet har merket seg den stigende etterspørsel etter el-biler, og har nå valgt å fremskynde sine planer.

– Vi skal bli et batteriselskap, sier han, og legger til at batterisatsingen egentlig var «3–4 år frem i tid».

Bakgrunnen er at etterspørselen etter el-biler gjør at det er høyere investeringsvilje i store batterifabrikker. Effekten er at prisen på batterier går ned, noe som igjen driver etterspørsel og flere fabrikker med påfølgende lave batteripriser.

– Otovo ønsker å dra nytte av denne syklusen, supplerer han.

Otovo kan bokføre kraftig vekst i andre kvartal. Nå satser selskapet på batterier og videre vekst i Europas største marked. Her ved konsernsjef Andreas Thorsheim. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Ekspanderer i Europa

Ifølge Thorsheim kjemper Otovo i dag om markedsandeler i en samlet befolkning på 220 millioner mennesker. Nå ønsker selskapet å utvide til enda et land, og har siktet seg inn mot det tyske markedet. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at lansering i Tyskland er satt til fjerde kvartal.

– I Tyskland alene bor det 80 millioner, noe som er en økning på nesten 40 prosent fra vårt eksisterende marked.

Men konsernsjefen innser at det blir tøff konkurranse i Tyskland - blant annet fra kjenninger av Elon Musk.

– Det tyske markedet er på ca 1,8 milliarder euro årlig i solcelleinstallasjoner på privathus. Det er det klart mest verdifulle markedet i Europa, forklarer han, og fremhever selskaper som Zolar og Enpal.

Otovo skriver i kvartalsrapporten at det gjennomføres 150.000 installasjoner av solcelleanlegg på privathus i året i Tyskland, og at markedet forventes å vokse «betydelig».

Sistnevnte har blant annet fetterne til Elon Musk på eiersiden, hvor SolarCity-grunderne gikk inn med én milliard kroner i forrige uke. Musk måtte denne uken møte i retten for å forsvare milliardkjøpet av solgiganten tilbake i 2016.

