Flyr starter billettsalget i mai: Første fly går til Tromsø 30. juni

Det nye flyselskapet Flyr har gått gjennom regjeringens gjenåpningsplan for Norge. Konklusjonen er at man holder seg til sin opprinnelige oppstartsplan, selv om billettsalget starter litt senere enn planlagt.

Ledelsen i Flyr. Arkivbilde. Vis mer byoutline Flyr / Hans Fredrik Asbjørnsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

I en børsmelding fredag morgen kommer det nye norske flyselskapet Flyr med en oppdatering på hvordan oppstarten til selskapet vil se ut.

Selve billettsalget vil starte «i slutten av mai», mens første avgang er satt til 30. juni. Den går til Tromsø.

«Oppstartsdatoen er tilpasset for å møte regjeringens plan for gjenåpningen av Norge», skriver flyselskapet.

Opprinnelig planla Flyr å starte billettsalget i april og at første avgang skulle skje i juni. Dermed er det altså starten på billettsalget som er justert i nevneverdig grad.

Før påske varslet Flyr at de ville vente med «å åpne for billettsalg og rutestart til regjeringen har kommet med sin plan for gjenåpning av samfunnet etter påske».

Den planen la statsminister Erna Solberg og toppene i Helse-Norge frem onsdag denne uken.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid sier at «en konkret plan for gjenåpning av Norge» gir Flyr «den forutsigbarheten» som selskapet trenger for å starte billettsalget.

– For ikke å komme i en situasjon med betydelige endringer i ruteprogrammet og påfølgende ombookinger som vil være uheldig for kundene, er vår oppstart tilpasset Regjeringens plan for gjenåpningen av Norge, sier Wikstrøm Frislid i meldingen og fortsetter:

– Vi opplever at ansatte og samarbeidspartnere kribler etter å komme i gang, og ikke minst opplever vi stor interesse fra folk som vil ut og reise.

Vil øke til 350 ansatte innen nyttår

Det er investor og tidligere Norwegian-styreleder Erik Braathen som står bak Flyr, som ble lansert uten et navn i oktober i fjor – samme dag som den ungarske lavprisgiganten Wizz Air annonserte sitt inntog på norsk innenriks.

Flyr tar hovedsakelig opp kampen mot SAS, Norwegian, Wizz Air, Widerøe og de andre flyselskapene som opererer i det norske markedet.

Det nye selskapet satser på de mest trafikkerte og populære rutene innenriks i Norge og i Skandinavia, i tillegg til populære feriedestinasjoner som blant annet Alicante, Malaga og Nice.

Flyr er allerede i gang med rekrutteringen og har i dag 45 ansatte. Planen er å ha «om lag 350 ansatte innen utgangen av året».

Selskapet skal benytte seg av den kjente flytypen Boeing 737–800 og det første flyet skal komme til Norge og Flyr i mai, ifølge selskapet. Planen er å ha 8 fly i løpet av året og øke frem til 28 fly i 2024.

«Samtidig er piloter og kabinpersonell på vei inn for å bruke tiden til trening og servicekurs. De første kursene er fulltegnede, og det er stor pågang fra dyktige folk med lang luftfartserfaring som ønsker å jobbe for Flyr», skriver selskapet.

