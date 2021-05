SR-Bank: Resultat før skatt 633 millioner i første kvartal

Etter de tre første månedene i fjor, fikk SR-Bank et resultat før skatt på 247 millioner kroner. I år er resultatet for første kvartal 880 millioner.

Benedicte Schilbred Fasmer er konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Dag-Henrik Fosse (Stavanger Aftenblad)

Det er likevel langt opp til resultatene i første kvartal i 2019. Året før koronapandemien la en klam hånd over bankvirksomheten, leverte Stavanger-regionene største finanskonsern og landets nest største norskeide bank et resultat før skatt 1,3 milliarder. Det var rekord.

Resultatet preges av økte inntekter,

effektiv drift og et betydelig lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med samme periode i fjor.

Reduserte tap

Tapene fra i fjor er kraftig redusert. Nedskrivningene på utlån og garantier var på 121 millioner kroner første kvartal i år, mot 560 millioner kroner i første

kvartal i fjor.

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av Covid-19 pandemien. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank i en melding.

- Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier konsernsjefen.

Finansparken i Bjergsted i Stavanger er hovedkontoret til Sparebank 1 SR-Bank. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Nøkkeltall for SR-Bank første kvartal 2021:

(Første kvartal 2020 i parentes)

Resultat før skatt: 880 mill kroner (247 mill kroner).

Resultat etter skatt: 718 mill kroner (221 mill kroner).

Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,6 prosent (3,4 prosent).

Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,3 prosent (5,3 prosent).

Samlet innskuddsvekst siste 12 måneder: 21,4 prosent (6,6 prosent).

Resultat per aksje: 2,74 kroner (0,77 kroner).

Netto renteinntekter: 995 mill kroner (1.081 mill kroner).

Netto provisjons- og andre inntekter: 402 mill kroner (346 mill kroner).

Netto inntekter fra finansielle investeringer: 216 mill kroner (-28 mill kroner).

Driftskostnader: 612 mill kroner (592 mill kroner).

Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 121 mill kroner (560 mill kroner).

Ren kjernekapitaldekning: 18,1 prosent (17,7 prosent).



SR-Bank har røtter tilbake til 1839. Gjennom mer enn 180 år har banken bygd opp en betydelig posisjon både i Stavanger-regionen og i store deler av Sør-Norge.

Publisert: Publisert: 6. mai 2021 07:31