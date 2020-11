Milliardgevinst for shortere i Norwegian og SAS i år

Coronakrisen har vært gullkantet for negative børsspekulanter i flyaksjer. Nordiske Norwegian og SAS er blant de shorterne har tjent mest på å vedde mot i år.

Norwegian-sjef Jacob Schram og SAS-sjef Rickard Gustafson har begge sett coronakrisen ramme flyselskapene de leder hardt. Vis mer byoutline TERJE BENDIKSBY / Kallestad, Gorm / NTB scanpix

26. november 2020

En rekke flyselskaper ble sendt i kjelleren på børs da coronapandemien herjet som verst og flyene deres verden over ble satt på bakken.

Situasjonen utnyttet shortere, som vedder på kursras i aksjer, i stor grad.

Børsspekulantene har altså tjent svært godt på veddemålene de kastet seg over og nå er de godt i gang med å realisere noe av papirgevinsten på flere milliarder dollar i år, ifølge ferske tall fra analysebyrået S3 Partners.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer "short" – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å "låne" et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Udekket shortsalg er salg av aksjer man ikke har, og heller ikke har lånt. Dermed må investoren ut i markedet for å skaffe til veie aksjen når kjøperen vil ha den levert.

Hvis det ikke er aksjer å oppdrive i markedet – har shortselgeren uten dekning et problem. Vis mer vg-expand-down

Lønnsomme veddemål mot Norwegian og SAS

Flere flyaksjer har gjort det sterkere den siste tiden, i lys av vaksineoptimisme og større tro på at luftfarten vil hente seg inn.

Dermed har også shortposisjonene, som toppet seg i sommer, utviklet seg dårligere enn vanlig, med et papirtap på 1,85 milliarder dollar, eller 17 milliarder kroner, for hele sektoren i november, ifølge tallene.

Men for shorterne i Norwegian har det sett bedre ut.

Det kriserammede flyselskapet har veddemål på 18,5 millioner dollar, eller 166 millioner kroner, mot seg, ifølge S3 Partners’ ferske tall.

I november har aksjen falt videre på Oslo Børs, som har dyttet gevinsten for shorterne så langt i år til 75 millioner dollar, eller 675 millioner kroner.

SAS har på sin side veddemål på 61 millioner dollar mot seg på Oslo Børs, som har gitt en gevinst på 65 millioner dollar, eller 585 millioner kroner, så langt i år. For SAS-aksjene på Stockholmsbørsen er gevinsten også omtrent den samme i år.

Dette gjør Oslo Børs-aksjene til henholdsvis 13. og 16. mest lønnsomme flyshort i verden siden årsskiftet. Den mest lønnsomme er Delta Airlines, der gevinsten ligger på 671 millioner dollar. Bak følger United Airlines og American Airlines, med henholdsvis 607 millioner dollar og 553 millioner dollar.

Fortsatt store veddemål

Analysebyråets tall viser at det den siste måneden samlet har blitt jekket ned shortposisjoner verdt 386 millioner dollar, eller 3,4 milliarder kroner, frem til og med starten av denne uken.

Det betyr at det nå er negative veddemål mot verdens børsnoterte flyselskaper på 9,59 milliarder dollar, eller 86 milliarder kroner.

I november var det kun ni flyaksjer i verden som var lønnsomme for shorterne, blant disse SAS og Norwegian, mens det gjennom året er 71 stykker som har gitt gevinst på samlede 4,2 milliarder dollar.

Venter shortskvis i flysektoren

Analysesjef Ihor Dusaniwsky i S3 Partners, som følger markedet for shortsalg tett og ofte siteres hos Bloomberg og Reuters, skriver i en analyse at han forventer at utviklingen vil gjøre at shorterne fortsetter å kvitte seg med posisjoner.

– Hvis vi fortsetter å se positive vaksinenyheter og et fall i snakk om nedstengninger så kan flyaksjer fortsette oppgangstrenden og shortskvisen i aksjene kan bli strammere og strammere. Spesielt i Europa og Japan der den totale shortinteressen er betydelig opp fra januar-nivåene, skriver han.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen.

Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang.

