Småaksjonærer fortsetter å kjøpe Norwegian-aksjer: – Ganske risikovillige

Nordiske småsparere kjøpte Norwegian-aksjer for flere millioner kroner etter at flyselskapet søkte konkursbeskyttelse.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram (til høyre) og finansdirektør Geir Karlsen jobber hardt for å redde Norwegian fra å gå konkurs. Vis mer byoutline Terje Bendiksby, NTB

Publisert: Publisert: 24. november 2020 06:57

Nettmegleren Nordnets kunder, gjerne småsparere, lastet opp videre i Norwegian etter nyheten onsdag sist uke om at flyselskapet søker konkursbeskyttelse i Irland.

Samlet handlet kundene i Norden Norwegian-aksjer for 79 millioner kroner på to dager frem til og med fredag sist uke, som betyr at de sto for rundt 40 prosent av aksjene som byttet hender i perioden.

Mens Norwegian-aksjen falt rundt syv prosent, nettokjøpte småsparerne gjennom Nordnet aksjer for åtte millioner kroner, ifølge ferske tall.

– Ganske risikovillige

Flere analytikere slakter nå selskapet og dets fremtid, men småaksjonærene beholder altså troen i Norwegian-turbulensen. Det til tross for at verdiene deres smuldres opp i kjølvannet av en barbering av flyaksjen på Oslo Børs.

Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, som følger med på kundenes handler i Norwegian-aksjen, bekrefter utviklingen.

– Vi har sett det gjennom hele året også, der eierskapet deres i Norwegian bare har økt, selv om aksjen er ned 99 prosent. Jeg tror det går på troen på at man håper selskapet overlever, sier Johannesen.

Norwegian har lenge vært en «folkeaksje» som skaper stort engasjement blant småaksjonærene. Samtidig tror Johannesen at konkursbeskyttelsen i Irland hadde en positiv innvirkning på kundene.

– Forhåpentligvis kommer Norwegian ut i andre enden med et slankere selskap og bedre rutebilde, påpeker han.

Investeringsøkonomen legger til at Norwegian-aksjen for øyeblikket også passer ekstra godt for investorer som investerer etter «risk/reward» (forholdet mellom risiko og mulig gevinst, journ.anm.).

– Det er en del som kjøper Norwegian-aksjer nå som en opsjon. For enten så går det i dass eller så går det veldig bra. Enkelte småaksjonærer er ganske risikovillige og da er Norwegian et bra case, forklarer Johannesen.

2.000 nye kunder med aksjer i november

Ifølge tallene fra Nordnet har antallet norske kunder som eier Norwegian-aksjer økt med rundt 2.000 stykker så langt i november.

Dermed har Norwegian rundt 29.000 småaksjonærer gjennom Nordnet her til lands.

E24 skrev nylig at norske, svenske og danske Norwegian-aksjonærer gjennom ulike nettmeglere minst har nærmere 300 millioner kroner på spill.

Det etter at aksjebeholdningene har blitt mangedoblet gjennom våren.

Sist uke ble det kjent at en av storeierne etter gjeldskonverteringen tidligere i år, Aercap, går andre veien.

Leasinggiganten har solgt unna 156 millioner Norwegian-aksjer siden i sommer.

