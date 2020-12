Norwegians kriseplan: Kan omgjøre cashpoints til aksjer

Norwegian-styret ber eierne om vide fullmakter i kriseplanen for å kunne omgjøre gjeld til aksjer, også for forpliktelsene som inkluderer cashpoints. Analytiker har imidlertid liten tro på at kundene blir sittende med aksjer.

REDNINGSPLAN: Norwegian la torsdag frem en plan for å kutte gjelden og redde selskapet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 4. desember 2020 22:43 , Publisert: 4. desember 2020 19:32

Norwegians skisse til en ny redningsplan legger opp til at mye av gjelden må kuttes for at selskapet skal kunne overleve. Det skal skje ved at kreditorene bytter inn gjeld mot å få aksjer.

Forslagene som ble lagt frem torsdag, og som aksjonærene skal stemme over på generalforsamling 17. desember, vil gi styret vide fullmakter i arbeidet med å sy sammen en slik pakke.

Sentralt i planen er omgjøring av gjeld. Selv om Norwegian ikke gir noen detaljer om hvor mye gjeld de vil kutte, innebærer forslaget at «alt eller deler» av gjeldsforpliktelsene skal bli gjort om til aksjer.

Les også Jobber for å gjøre Norwegian «investerbart»: – Gjelden skal ned

Cashpoints kan bli omgjort

Også såkalte «cashpoints» er inkludert i forpliktelsene, sammen med alle andre gjeldsforpliktelser. Dette er Norwegians digitale valuta som kundene kan bruke til å betale blant annet flybilletter med.

Cashpoints er inkludert i gjeldsposten andre kortsiktige forpliktelser i regnskapet. Denne posten er også en av gjeldsforpliktelsene som er foreslått omgjort helt eller delvis til aksjer i Norwegians skisse til redningsplan.

Det betyr at også cashpoints i teorien vil kunne bli gjort om til aksjer. Men styret kan ikke bare banke gjennom en slik ordning. I forslaget er det presisert at omgjøring vil skje i den grad man kommer til enighet med kreditorene det gjelder.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener en omgjøring av cashpoints er urealistisk.

– Det høres ut som en komplisert affære. Det krever jo samtykke og de har jo millioner av kunder. Det går ikke, de har ikke tid til det. Det høres ut som mission impossible. Det er ekstremt komplisert og tidkrevende å få til, sier han til E24.

Les på E24+ Det lukter konkursløsning også for norske Norwegian

Skal få refusjon

Nøyaktig hvor mye cashpoints kundene har, er ikke kjent. Men fra januar til utgangen av september økte beholdningene med 1,493 milliarder kroner, meldte Norwegian i rapporten for tredje kvartal.

Cashpoints er også et av alternativene kundene kan velge for tilbakebetaling dersom Norwegian kansellerer flygingen.

Norwegian svarer følgende på spørsmål om forpliktelsene knyttet til cashpoints og refusjoner, og om dette kan bli gjort om aksjer.

– Vårt mål er selvfølgelig at alle kunder som har krav på refusjon skal få det, selv om vi nå er inne i en examinership-prosess, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i en e-post.

Examinership er den irske ordningen om konkursbeskyttelse, som Norwegian søkte om i november.

Da Norwegian 18. november varslet at de søkte konkursbeskyttelse for sine irske selskaper, forsikret selskapet kundene om at Reward-programmet skulle fortsette som normalt, og at medlemmene kunne fortsette å opptjene og bruke cashpoints.

Norwegian understreker at cashpoints-programmet ikke er en del av examiner-prosessen i Irland.

Selskapet presiserer også at det ikke ville være noe poeng i å gjør cashpoints om til aksjer. Norwegians betingelser sier nemlig at cashpoints ikke kan gjøres om til penger, at de utløper etter en viss periode, og at selskapet kan oppheve medlemsskapet ditt i Reward «når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn».

Les også Analytiker har tro på Norwegian-plan: – Tror det er en fair sjanse

Ledelsen kan få lønn i aksjer

Det er ikke bare kreditorene som kan få et oppgjør i aksjer. Styret i Norwegian har også bedt om fullmakt til å betale ut lønnen til toppledelsen i form av aksjer istedenfor kontanter.

I forslaget gir Norwegian-styret seg selv en vid ramme for eventuell omgjøring av gjeld til aksjer.

De samlede gjeldsforpliktelsene er på hele 73,4 milliarder kroner, når både brutto lån og leasingforpliktelser er medregnet.

Dette er også det samlede beløpet som Norwegian-styret vil ha fullmakt til å kunne bytte til aksjer, men utfallet avhenger av enighet med kreditorer.

I forslaget kan alt mellom null og hele dette beløpet bli til aksjer.