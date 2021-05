Nytt milliardunderskudd i SAS: Fylte kassen med tre milliarder i nye lån

Coronapandemien tynger fortsatt luftfarten og SAS. Flyselskapet stanset den store lekkasjen i selskapets kontantbeholdning gjennom å fylle på med nye lån, viser nye regnskapstall.

SAS-fly parkert på Kastrup flyplass utenfor København under coronapandemien. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

SAS slapp torsdag resultatene for sitt andre kvartal – som i det avvikende regnskapsåret løper fra februar til april.

Selskapets konsernsjef Rickard Gustafson har nå gått av som varslet og er midlertidig erstattet av konserndirektør for kommersiell virksomhet i SAS Karl Sandlund. Han fungerer i jobben frem til nyutnevnte Anko van der Werff tar fatt på jobben i juli.

Perioden inkluderer påsken, som vanligvis er en hektisk periode i bransjen, men slik ble det naturligvis ikke i år.

Inntektene til selskapet endte på 1,93 milliarder svenske kroner, ned fra 5,26 milliarder på samme tid i fjor.

Resultat før skatt endte på -2,36 milliarder, en forbedring fra −3,72 milliarder på samme tid i fjor

Resultat etter skatt endte på −2,43 milliarder, mot −3,47 milliarder på samme tid i fjor.

– Antallet nye coronatilfeller forble høyt gjennom kvartalet, noe som resulterte i strenge reiserestriksjoner og lav etterspørsel etter flyreiser. Fokuset i kvartalet har vært på å senke SAS’ kostnader, sikre likviditet og styrke SAS’ fremtidige konkurranseevne videre, sier Karl Sandlund, i børsmeldingen.

– Økningen i vaksineringstempoet gir noe håp for lettelser i restriksjonene og en økning i etterspørselen frem mot den viktige sommersesongen, fortsetter han.

SAS peker på at kostnadsnivået var 500 millioner svenske kroner lavere enn første kvartal og at selskapet for første gang i pandemien leverte en forbedring i netto driftsresultat (EBIT – etter avskrivninger og før rentekostnader), både målt mot første kvartal og målt mot andre kvartal i fjor.

Konserndirektør og fungerende konsernsjef i SAS; Karl Sandlund Vis mer byoutline SAS Scandinavian Airlines

Fylte kassen med nye lån

SAS melder også at selskapet nå har «sikret finansiering for flertallet av flyleveransene» frem til andre kvartal 2022.

Ser man på selskapets kontantbeholdning falt den bare marginalt med 313 millioner i løpet av de tre månedene, et fall fra 4,73 til 4,42 milliarder.

Til sammenligning svidde SAS av 5,5 milliarder i sitt første kvartal, tilsvarende om lag 1,85 milliarder norske kroner i måneden. Dette ble blant annet drevet opp av at selskapet betalte tilbake 2,1 milliarder i billettrefusjoner.

At situasjonen fortsatt er krevende i SAS og luftfarten er det imidlertid ingen tvil om.

Regnskapet kommer dagen etter at SAS meldte at selskapets største aksjonærer, inkludert Danmark og Sverige, gir selskapet en ytterligere kreditt på 3,0 milliarder svenske kroner.

«Målet med kredittlinjen er å skape en likviditetsbuffer som komplementerer andre pågående tiltak i SAS for å redusere kostnader og styrke likviditeten», skriver selskapet.

Dette kommer på toppen av de 12 milliardene som Sverige, Danmark, Wallenberg-familien og andre aksjonærer og investorer bidro med i frisk kapital i fjorårets redningspakke, samt de 1,5 milliardene SAS lånte i desember i fjor under den statlige norske lånegarantien for luftfarten.