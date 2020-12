Bitcoin-prisen har hoppet med 4.500 dollar på tre dager

Kryptovalutaen fortsetter rekordoppgangen, og har nå bikket 28.000 dollar for første gang.

I dag 16:26

Siden fredag har prisen for én bitcoin økt fra 23.490 dollar, til 28.139 dollar tidlig søndag ettermiddag. Det er en vekst på nesten 20 prosent.

Dette markerer også en ny rekord for kryptovalutaen som bikker 28.000 dollar for første gang, viser Coinmarketcap.

Dette tilsvarer en sum på 241.360 norske kroner etter dagens kurs.

Bitcoin er en såkalt kryptovaluta, en form for digital valuta som benytter seg av blokkjedeteknologi.

Valutaen har steget med over 288 prosent i år, ifølge Coinmarketcap.

Siden oktober har interessen for kryptovalutaen økt kraftig, og for litt under en måned siden ble én bitcoin omsatt for 19.146 dollar. Dette tilsvarte en verdi på høyde med forrige rekordnivå som var i desember 2017.

I ettertid har kryptovalutaen steget til nye rekordnivåer nesten daglig.

– De profesjonelle pengene har juleferie

– Mye av oppgangen de siste dagene har blitt drevet av retail investorer, altså vanlige personer. Disse har våknet opp nå mot julen og i romjulstiden, sier Torbjørn Bull Jenssen til E24.

Jenssen er daglig leder i kryptoselskapet Arcane, som driver med blant annet arbitrasjehandel i kryptomarkedet, samt analyse av markedet og utvikling av betalingsløsninger.

– Ettersom de profesjonelle pengene har tatt juleferie, kan man sette spørsmål ved robustheten i oppgangen, i det korte bildet, sier han.

– Det blir spennende å se hvordan markedet reagerer i morgen. Jeg blir ikke overrasket dersom det kommer en korreksjon i nær fremtid.

Krypto-eksperten forteller at det er viktig å vende øynene mot utviklingen i 2017, der store deler av oppgangen kom i rykk og napp.

– Jeg kan se for meg at folk har mer fritid i julen, samtidig som at bitcoin kan ha sneket seg inn i samtalene blant familiemedlemmer som er hjemme til jul.

– Derfor er det kanskje noen familiemedlemmer som har valgt å ta en ekstra titt på bitcoin fra første juledag, sier han.

Kan få et tilbakefall

– Det er spennende tider, særlig med tanke på hvor forskjellig stemningen er i 2020 enn den var i 2017, da kryptovalutaen bikket 20.000 for første gang. Da var det krystallklart at dette var en boble i markedet som ikke ville vedvare, forteller Jenssen.

– Jeg gjetter på at dette derimot er begynnelsen på en oppgang som vil vedvare, og er optimistisk til at kryptovalutaen vil klatre videre 2021, sa han.

Likevel tror Jenssen at man kan forvente seg noen kraftige tilbakefall på mellom 20 og 40 prosent i løpet av neste år.

Flere aktører på banen

Krypto-eksperten mente oppgangen skyldes infrastrukturen for handel av kryptovaluta har endret seg, og derfor lagt til rette for å få flere investorer inn i markedet.

Det er derfor ikke bare spesielt interesserte som handler kryptovaluta.

– Det har kommet flere institusjonelle aktører og investorer som har begynt å ta betydelige posisjoner innenfor dette markedet, sa han.

Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller er blant de kjente investorene som har flyttet store verdier over i kryptovaluta, sammen med teknologiselskapene Square og Microstrategy.

– I tillegg har bitcoin fått et narrativt skifte, og blir ikke ansett som like risikofylt som det har vært tidligere.

Lang læringskurve

Jenssen understreker at det har vært en læringskurve innenfor kryptovaluta som har tatt flere år.

Læringsprosessen har derimot fått et dytt av covid-19 der sentralbanker har skapt mer penger i høyere takt, og økonomien stagnerer under nedstengning.

– På den ene siden er det økt etterspørsel, blant annet som følge av covid-situasjonen med pengetrykking og stagnasjon, sier Jenssen.

– På den andre siden er det redusert tilbud som følge av at bitcoin produksjonen ble halvert i mai.

