Polarcus sier opp alle ansatte og selger fartøyene

Seismikkselskapet Polarcus varsler at långiverne deres ikke lenger støtter flåtedriften deres.

Vis mer byoutline Lise Åserud / Scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Selskapet har derfor fått beskjed om å styre skipene til trygge områder, for deretter å sette i gang med å selge dem. Det betyr at skipene ikke lenger er tilgjengelig for kommende oppdrag og kontrakter.

Ifølge selskapets nettsider er det snakk om en flåte på seks skip.

Som en konsekvens må Polarcus si opp alle ansatte i gruppen, skriver selskapet.

Ved utgangen av 2019 hadde Polarcus 324 ansatte, ifølge årsrapporten. Rapporten for 2020 er ikke offentliggjort ennå.

Samtidig skriver selskapet at långiverne har «gjort det klart» at de fortsatt er åpen for å diskutere en såkalt «standstill»-periode, som vil innebære utsatte lån og renter.

Målet er å finne en løsning på de gjenværende kravene, og samtidig beholde fartøyet Vyacheslav Tikhonov. Det er eid av et av Polarcus’ datterselskaper.

– Polarcus vil fortsette å jobbe for en slik standstill-avtale for å få stabilitet til resten av virksomheten, skriver selskapet i en børsmelding.

Misligholdt gjeld

Polarcus varsler i januar at selskapet har misligholdt en betaling i et av lånene, og at seismikkselskapet vil «forfølge alle tilgjengelige muligheter» for å sikre finansene.

Seismikkselskapet stanset alle betalinger av renter og avdrag, ifølge en børsmelding.

Etter børsmeldingen falt selskapet nesten 50 prosent på Oslo Børs.

Polarcus skrev videre at det har vært i forhandlinger med sine långivere for å finne en løsning på de finansielle problemene.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet 332,9 millioner dollar i netto rentebærende gjeld. Seismikkindustrien er hardt rammet av coronasituasjonen etter at oljeselskapene har kuttet i pengebruken.

Per 2. januar var Kristian Falnes niende største eier i selskapet med 10 millioner aksjer.

Publisert: Publisert: 2. februar 2021 05:37 Oppdatert: 2. februar 2021 06:58