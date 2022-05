Konkurransetilsynet anker dom om Schibsteds oppkjøp av Nettbil til Høyesterett

Tilsynet vil stanse oppkjøpet, men lagmannsretten er uenig. Nå vil Konkurransetilsynet at Høyesterett skal ta saken.

Staten ved Konkurransetilsynet har anket Gulating lagmannsretts dom fra mars i år til Høyesterett, ifølge en melding fra tilsynet.

Lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

– Konkurransetilsynet er ikke enig i lagmannsrettens dom og har derfor anket dommen til Høyesterett, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad i en uttalelse.

Retten ga Schibsted grønt lys

Konkurransetilsynet fattet vedtak som forbød transaksjonen i november 2020. Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda, men nemnda ga tilsynet medhold.

Schibsted tok ut søksmål for Gulating lagmannsrett, og lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak i mars i år. Retten er ikke enig med konkurransemyndighetene i at foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

Ved juletider 2019 meldte Schibsted at medie- og rubrikkonsernet investerer i oppstartsselskapet Nettbil. Selskapet er en digital markedsplass for auksjonsbasert salg av bil mot forhandlere over hele Norge.

Frykter for konkurransen

Konkurransetilsynet mener oppkjøpet av nettbiltjenesten Nettbil reduserer konkurransen i markedet. Tilsynet har påpekt at både Schibsted og Nettbil tilbyr tjenester innen formidling av kjøp og salg av bruktbiler gjennom nettbaserte plattformer. Schibsted-eide Finn tilbyr annonsetjenester til blant annet privatpersoner som ønsker å selge bruktbil.

