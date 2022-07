Tesla skriver ned bitcoin-verdier for 1,67 milliarder

Kryptoraset det siste halvåret merkes også hos elbilprodusenten.

BITCOIN-TAP: Investeringen i kryptovaluta har så langt ikke vært noen stor suksess for Tesla.

Tesla gjør nedskrivninger og tar tap knyttet til bitcoin på 170 millioner dollar i første halvår av 2022. Det kommer frem i en innrapportering til det amerikanske finanstilsynet (SEC) mandag, med flere detaljer enn selskapets resultatrapport fra forrige uke.

Det tilsvarer om lag 1,67 milliarder kroner med dagens kurs.

Tesla melder samtidig at selskapet hadde inntekter på 64 millioner dollar i forbindelse med salg av kryptovaluta og overføringen av verdiene til tradisjonelle valutaer i den samme perioden.

Elbilprodusenten meldte ved tallslippet forrige uke at det hadde kvittet seg med mye av bitcoin-beholdningen selskapet skaffet seg i fjor.

Tesla kjøpte bitcoin for 1,5 milliarder dollar i starten av 2021. Selskapet opplyser at det ved utgangen av andre kvartal hadde vekslet 75 prosent av verdiene inn i tradisjonell valuta. Dette bidro med 936 millioner dollar til kontantbeholdningen.

Selskapet opplyste da ikke hvor stor nedskrivingen knyttet til kryptovalutaen var.

Tung kryptovår

Bitcoin og andre kryptovalutaer har fått gjennomgå siden toppen i slutten av fjoråret.

Prisen på bitcoin var over 67.000 dollar i november 2021. Siden har verdien rast nedover, i en periode der markedene og vekstaksjer har hatt det tungt.

Den siste tiden har bitcoin-prisen ligget rundt eller noe i overkant av 20.000 dollar. Mandag rundt klokken 13 ligger prisen så vidt over 22.000 dollar, ifølge Coinmarketcap.

Like etter nyttår i 2021 lå bitcoin riktignok nærmere dagens nivåer, med priser på mellom 30.000 og 40.000 dollar.

Marginene krympet

I innrapporteringen til SEC kommer det også frem at finanstilsynet gjennom en stevning har bedt om informasjonen om hvordan Tesla følger opp et forlik fra 2018, som ble inngått i etterkant av Tesla-sjef Elon Musks uttalelser om at han vurderte å ta elbilprodusenten av børs.

Overordnet var Tesla-resultatet for andre kvartal, som ble lagt frem sist torsdag, bedre enn analytikerne hadde ventet. Problemer i Shanghai presset samtidig marginene tilbake til nivåene fra tredje kvartal i fjor. Den kinesiske storbyen var gjennom nedstenging og strenge coronarestriksjoner i vår.

Inntektene endte på 16,9 milliarder dollar, opp fra 11,96 milliarder dollar i fjor. Overskuddet landet på 2,62 milliarder dollar, opp fra 1,6 milliarder dollar i fjor, mens resultatet per aksje endte på 2,27 dollar.