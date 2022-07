H&M trekker seg ut av Russland: Tar milliardtap

H&M-gruppen stanser all drift i Russland og tar milliardtap.

STENGT: Siden 2. mars har alle H&Ms butikker i Russland sett slik ut.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Selskapet annonserer i dag at de vil fase ut drift i Russland som følge av «den nåværende situasjonen og at mange kolleger er påvirket». De peker også på praktiske utfordringer og en usikker fremtid som årsaker.

Selskapet har vært tilstede i landet siden 2009.

Som en del av avviklingsprosessen vil de midlertidig gjenåpne fysiske butikker i en begrenset periode for å selge gjenværende varelager i Russland.

Avviklingen forventes å føre til kostnader for H&M-gruppen på totalt ca. 2 milliarder svenske kroner, hvorav ca. 1 milliard svenske kroner vil ha en påvirkning på kontantstrømmen.

Beløpet vil bli inkludert som engangskostnader i resultatet for tredje kvartal 2022. En reversering av 353 svenske millioner kroner i urealiserte valutagevinster i forhold til konserninterne fordringer i russiske rubler fra andre kvartal 2022 er inkludert i engangskostnad.

Helena Helmersson, administrerende direktør i H&M-gruppen, skriver følgende i pressemeldingen:

– Etter nøye vurdering ser vi det som umulig gitt den nåværende situasjonen å fortsette vår virksomhet i Russland.

– Vi er triste over innvirkningen dette vil ha på våre kolleger og veldig takknemlige for alt deres harde arbeid og engasjement. Videre ønsker vi å takke våre kunder for deres støtte gjennom årene.

H&M Hennes & Mauritz AB ble grunnlagt i Sverige i 1947 og er notert på Nasdaq Stockholm. I tillegg til H&M inkluderer gruppen merkene COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME og ARKET samt Afound.