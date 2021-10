Fallet tiltar på Oslo Børs

Stemningen surner på europeiske børser, og i Oslo peker pilene ned onsdag.

NED: Hovedindeksen faller, men nedgangen er mindre enn på større europeiske børser. Vis mer

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 1,4 prosent ved lunsjtider, samtidig som utviklingen i aksjemarkedene internasjonalt blir mer negativ.

I Frankfurt er Dax-indeksen ned 2,4 prosent, London-børsen er ned 1,7 prosent og Paris-børsen er ned 2,2 prosent. I Asia har Tokyo-børsen falt drøye 1 prosent.

Før børsåpning har quizspillselskapet Kahoot kommet med en resultatoppdatering for tredje kvartal, Norwegian har levert ferske trafikktall, og rederiet Stolt-Nielsen har levert kvartalsrapport.

Samme morgen ligger oljeprisen (brent spot) på 82,3 dollar fatet – omtrent på linje med nivået ved børsslutt tirsdag ettermiddag.

Blant tungvekterne er Equinor ned 0,7 prosent, Aker BP faller 0,9 prosent, Hydro er ned 2,9 prosent og DNB er ned 1,1 prosent

Samtidig peker resirkuleringselskapet Pryme seg ut som en foreløpig vinner, med en oppgang på 45 prosent. Selskapet har i løpet av morgenen meldt om en samarbeidsavtale med Shell.

Milepæl for Kahoot

Oppdateringen fra Kahoot viste at selskapet for aller første gang hadde over én million betalende brukere i kvartalet som gikk – opp fra 933.000 kunder kvartalet før.

De fakturerte inntektene landet samtidig på 22 millioner dollar (ekskludert oppkjøpet av Clever) – en årlig vekst på 90 prosent.

Kahoot-aksjen er omtrent flat etter å ha steget tydelig fra start.

Tallene er på linje med forventningene Kahoot har presentert på forhånd. Den fullstendige kvartalsrapporten legges etter planen frem 4. november.

Analytiker Frank Maaø i DNB Markets følger Kahoot-aksjen.

– Vi anser dette som en positiv oppdatering etter en del usikkerhet, sier analytiker Maaø til E24.

– Fakturerte inntekter var litt over hva vi hadde ventet, mens kundetallet er noenlunde på linje med forventningene våre, sier Maaø.

Maaø viser til at Kahoot har levert et par svakere kvartaler, og at det har vært en del usikkerhet etter litt svakere organisk vekst i første og andre kvartal.

Fortsatt trafikkvekst for Norwegian

Samme morgen har det kommet frem at Norwegian fraktet 977.719 passasjerer i september – opp 206 prosent fra året før.

I snitt hadde Norwegian 46 fly i drift i løpet av måneden (opp fra 38 i august), og selskapet melder at etterspørselen har økt i takt med lettelser i reiserestriksjonene.

Norwegian gjenåpnet basene i Bergen, Stavanger og Trondheim i løpet av måneden, og melder at kunder nå bestiller flyreiser lenger frem i tid – både for vinteren og inn mot neste sommer.

Norwegian-aksjen er opp 2,1 prosent

Tallslipp fra Stolt-Nielsen

Ellers har rederiet Stolt-Nielsen meldt om et resultat etter skatt på 33,5 millioner dollar i årets tredje kvartal, opp fra 29,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsinntektene var 580,9 millioner dollar i kvartalet, mot 474 millioner dollar i tredje kvartal 2020, fremgår det.

Rederiet skriver at de ser positivt på de generelle markedsutsiktene for alle segmenter, og forventer et sterkt markedet for Stolt Tank Containers i de kommende kvartalene.

Stolt-Nielsen-aksjen stiger 1,6 prosent.