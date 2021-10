Oslo Børs falt markant sammen med Europa: – Trenger en pustepause

Stemningen surnet på europeiske børser, og i Oslo pekte pilene ned onsdag. Eksperter forklarer nedgangen med inflasjonsfrykt.

Hovedindeksen falt 1,64 prosent til 1.154,8 poeng. I Europa falt en samleindeks 1,2 prosent, mens de amerikanske børsene åpnet med nedgang.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier renter er det viktigste å følge med på nå.

– For hvis inflasjonen skulle bli betydelig høyere og vi kommer inn i en periode med renteoppgang, kommer andre aktivaklasser til å falle, sier han til E24.

Sjefstrategen sier at inflasjonen varer lengre enn det flere tidligere trodde den kom til å gjøre. Inflasjonen har steget til høye nivåer i USA, men det har vært usikkerhet om hvor varig inflasjonshoppet vil være.

Johansen sier børsuroen den siste tiden er en forventet hendelse.

– Aksjemarkedet steg syv måneder på rad fra februar til august. Det er ganske uvanlig. Bare det er et tegn på at, på et tidspunkt, trenger man en pustepause.

– Frykter høye energipriser

Etter at Hovedindeksen startet dagen med svak nedgang, tiltok fallet gjennom dagen.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea sier at han tror det er de samme tingene som plager markedene nå som i de siste dagene.

I Frankfurt er Dax-indeksen ned 1,3 prosent, London-børsen er ned 0,9 prosent og Paris-børsen er ned 1,2 prosent. I Asia har Tokyo-børsen falt drøye 1 prosent.

– Man frykter at høye energipriser vil gi høy inflasjon slik at kjøpekraften til folk blir svekket og at det etter hvert vil ramme veksten, sier Bruce.

Gassprisene fortsetter å stige, noe som rammer blant annet Yara, som falt 3,5 prosent.

Det er i tillegg fortsatt uro i Kina, og nå har flere eiendomsselskaper fått problemer, forteller Bruce. Den kinesiske giganten Evergrande har slitt med å betale ned sin enorme gjeld, noe som har bidratt til uro i markedene i det siste.

– Så er det dette uløste spørsmålet om gjeldstaket i USA. De må jo øke gjeldstaket for å hindre mislighold. Vi nærmer oss fristen som er blitt satt til midten av oktober, sier Bruce.

Odin-forvalter Vigdis Almestad peker på at aksjemarkedet faller over hele fjølen.

– Inflasjonsfrykt med tro på at sentralbankene vil stramme til tidligere, generell usikkerhet knyttet til effektene av komponentbrister, et voldsomt emisjonsvolum i et marked som i utgangspunktet ikke er billig, er forklaringer på at markedet faller nå, sier Almestad.

Grønn aksje stiger kraftig

Før børsåpning har quizspillselskapet Kahoot kommet med en resultatoppdatering for tredje kvartal, Norwegian har levert ferske trafikktall, og rederiet Stolt-Nielsen har levert kvartalsrapport.

Blant tungvekterne var Equinor ned 3,7 prosent, Aker BP falt 1,7 prosent, Hydro endte ned 4,5 prosent og DNB gikk mot strømmen med en oppgang på 0,2 prosent.

Samtidig pekte resirkuleringselskapet Pryme seg ut som en vinner, med en oppgang på 73,5 prosent. Selskapet har i løpet av morgenen meldt om en samarbeidsavtale med Shell. Aksjen har imidlertid falt kraftig tidligere og er fortsatt ned rundt 30 prosent de siste tre månedene, ifølge tall fra Infront.

Atlantic Sapphire hentet seg inn og steg 20,7 prosent. Selskapet rapporterte etter at Børsen stengte tirsdag et slaktevolum på om lag 700 tonn i tredje kvartal. Slaktevolumet var på linje med estimatet til Arctic Securities, mens realisert pris var lavere enn forventningene. Slaktevolumet var noe over forventningen til Pareto Securities på 500 tonn, og hadde også inkludert en høyere realisert pris, knyttet til oksygenproblemene i kvartalet.

Begge meglerhus opererer med en hold-anbefaling på aksjen. Arctic skriver blant annet at det er operasjonell risiko og finansiell usikkerhet i selskapet. Nøkkelfaktorer å følge med på fremover blir den biologiske utviklingen og KPIer. Atlantic Sapphire har falt kraftig og er fortsatt ned 63 prosent så langt i år, ifølge tall fra Infront.

Milepæl for Kahoot

Oppdateringen fra Kahoot viste at selskapet for aller første gang hadde over én million betalende brukere i kvartalet som gikk – opp fra 933.000 kunder kvartalet før.

De fakturerte inntektene landet samtidig på 22 millioner dollar (ekskludert oppkjøpet av Clever) – en årlig vekst på 90 prosent.

Kahoot-aksjen endte med en oppgang på 1,1 prosent.

Tallene er på linje med forventningene Kahoot har presentert på forhånd. Den fullstendige kvartalsrapporten legges etter planen frem 4. november.

Analytiker Frank Maaø i DNB Markets følger Kahoot-aksjen.

– Vi anser dette som en positiv oppdatering etter en del usikkerhet, sier analytiker Maaø til E24.

– Fakturerte inntekter var litt over hva vi hadde ventet, mens kundetallet er noenlunde på linje med forventningene våre, sier Maaø.

Maaø viser til at Kahoot har levert et par svakere kvartaler, og at det har vært en del usikkerhet etter litt svakere organisk vekst i første og andre kvartal.

Fortsatt trafikkvekst for Norwegian

Samme morgen har det kommet frem at Norwegian fraktet 977.719 passasjerer i september – opp 206 prosent fra året før.

I snitt hadde Norwegian 46 fly i drift i løpet av måneden (opp fra 38 i august), og selskapet melder at etterspørselen har økt i takt med lettelser i reiserestriksjonene.

Norwegian gjenåpnet basene i Bergen, Stavanger og Trondheim i løpet av måneden, og melder at kunder nå bestiller flyreiser lenger frem i tid – både for vinteren og inn mot neste sommer.

Norwegian-aksjen falt 1 prosent.

Tallslipp fra Stolt-Nielsen

Ellers har rederiet Stolt-Nielsen meldt om et resultat etter skatt på 33,5 millioner dollar i årets tredje kvartal, opp fra 29,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsinntektene var 580,9 millioner dollar i kvartalet, mot 474 millioner dollar i tredje kvartal 2020, fremgår det.

Rederiet skriver at de ser positivt på de generelle markedsutsiktene for alle segmenter, og forventer et sterkt markedet for Stolt Tank Containers i de kommende kvartalene.

Stolt-Nielsen-aksjen steg 4,7 prosent.