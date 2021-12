Aker BP sluker Lundin Energy-virksomhet: Lundin-topper går med gigantisk fallskjerm

Nick Walker og resten av toppledelsen i Lundin Energy får en kvart milliard i bonus for å sikre en «ryddig overgang» når selskapets olje- og gassvirksomhet blir slukt av Aker BP.

Aker BP kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet i en avtale verdt 125 milliarder kroner, og blir nest størst etter Equinor på norsk sokkel.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik og hans ledergruppe har fått i å oppgave å lede det sammenslåtte selskapet, som har identifisert årlige kostnadssynergier på 200 millioner dollar.

Blant de som blir overflødige etter fusjonen er adm. direktør Nick Walker og resten av toppledelsen i Lundin Energy.

På vei ut døren vil de få full utbetaling av sine aksjebonusprogrammer, sluttpakker og «ytterligere kompensasjon», ifølge pressemeldingen fra Aker BP.

Her fremgår det også at medlemmer av toppledelsen i Lundin Energy i tillegg vil motta en transaksjonsbonus på 28 millioner dollar, tilsvarende en kvart milliard kroner.

Holder motivasjonen oppe

– Bakgrunnen for bonusen er å sikre en effektiv og god fusjonsprosess mellom selskapene, sier Walker til E24.

Briten har ledet Lundin Energy siden januar i år.

Under seg har han blant andre australske Daniel Fitzgerald som driftsdirektør og færøyværingen Teitur Poulsen som finansdirektør, samt fire andre konserndirektører.

Ifølge Lundin Energy-sjefen vil det ikke bli opplyst hvordan bonusen fordeles mellom ledergruppen, som har forpliktet seg til å være tilgjengelige for det sammenslåtte selskapet i tre måneder etter at transaksjonen er fullført, for å «sikre en ryddig overgang».

– Så dere får en bonus på en kvart milliard for å holde dere motiverte gjennom overgangsprosessen?

– Ja, du kan vel si det på den måten, sier Walker.

– Har valgt å bli en mindre eier i noe større

Fusjonen vil skape det største børsnoterte oljeselskapet som utelukkende er basert på norsk sokkel, med en samlet markedsverdi på nær 183 milliarder kroner, ifølge Aker BP.

Aker-sjef Øyvind Eriksen er ikke i tvil om hvorfor kjøpet er riktig for Aker BPs aksjonærer.

– Vi skaper et enda mer robust selskap, med de laveste produksjonskostnadene og de laveste utslippene på norsk sokkel, sier Eriksen til E24.

På dagens telefonkonferanse uttalte han at Aker-eier Kjell Inge Røkke tidligere har ansett en transaksjon med Lundin Energy som umulig.

Samtidig bekreftet Walker at det var Lundin Energy som tok initiativet til samtalene som har ledet til dagens avtale.

– Hvorfor ble det plutselig mulig nå?

– En grunn til at vi tidligere anså dette som ikke gjennomførbart, var at Lundin-familien har hatt en eierstrategi lik Akers, altså å være langsiktige hovedeiere. Når de nå har valgt å bli en mindre eier i noe større, var det også utgangspunktet for den dialogen som ble opprettet, sier Eriksen.

Trukket inn i kontroversiell sak

I november tok svenske påtalemyndigheter ut tiltale mot Ian Lundin og tidligere Lundin Energy-sjef Alex Schneiter for medvirkning til menneskerettighetsbrudd i Sudan, der selskapet tidligere hadde virksomhet.

Også Lundin Energy er tiltalt i saken og risiker en mulig bot. Selskapet bestrider anklagene, og ser dermed ikke grunnlag for at det kan bli bøtelagt.

Under telefonkonferansen fikk Eriksen spørsmål om hvordan det vil påvirke Aker BPs omdømme å bli assosiert med en slik sak.

– De eiendelen vi kjøper har ingen tilknytning til Sudan-saken, og jeg tror heller at Aker BPs omdømme i markedet vil styrkes som følge av denne avtalen, siden det blir et sterkere og mer attraktiv selskap på alle parametre, sier Eriksen.