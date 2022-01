Flyaksjenes nyttårsfest fortsetter

Julehøytiden var trøblete for flyselskaper flere steder i verden. Likevel er det utelukkende optimisme å spore blant investorene på årets første handelsdager.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Uken har startet særdeles godt for flyselskaper over hele verden. Her hjemme stiger alle de fire børsnoterte flyselskapene for andre dag på rad.

Flyr er den store vinneren med en oppgang på mer enn 16 prosent ved 11-tiden. Bak følger SAS som er opp i overkant av 12,4 prosent, mens Norwegian stiger 5,7 prosent. Norse Atlantic Airways, som venter å starte flyginger til våren, er på sin side opp rundt to prosent.

Oppgangen kommer etter flere tunge uker for flyselskaper. Gjennom julen har det særlig kommet meldinger fra USA om kansellerte flyavganger. Kanselleringene har i hovedsak blitt forklart med bemanningsproblemer på grunn av coronapandemien.

I USA alene har 18.000 flyavganger blitt kansellert i perioden fra julaften til mandag, ifølge CNBC.

– Forventning om at alt blir normalt igjen

Stephen Trent i Citigroup skrev mandag at omikron kan være en «moderat risiko» på kort sikt for flyselskaper på grunn av karantene for flyansatte, som potensielt kan bidra til forsinkelser og kanselleringer, ifølge CNBC.

Han understreket samtidig at økt vaksinasjonsgrad og nye behandlingsmetoder gjør det mindre trolig med store kursutslag dersom det kommer nye varianter.

De amerikanske flyselskapene virket likevel ikke å være særlig påvirket av kanselleringene da Wall Street åpnet mandag. Både American Airlines, Delta, United Airlines og Southwest Airlines steg mer enn tre prosent.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank forklarer i en e-post til E24 hva han mener ligger bak oppgangen blant verdens flyselskaper.

– Omikron – som optimistiske investorer nå begynner å betrakte som en hard influensa – og forventning om at alt blir normalt igjen i løpet av 2022, skriver Pedersen.

Europeisk opptur

Mandag kom den amerikanske storbanken Citi med en analyse knyttet til Lufthansa som har bidratt til å sende den tyske flykjempen oppover. Mandag steg aksjen mer enn åtte prosent, og tirsdag fortsetter aksjen opp tre prosent.

Citi mener at gjenopphenting fra pandemien i Asia og vekst i fraktvirksomheten i 2022 er positive indikatorer for det tyske flyselskapet, ifølge nyhetsbyrået Direkt som siterer Dow Jones.

Storbanken valgte samtidig å oppjustere kursmålet på aksjen fra 1,43 euro til 7,50 euro. Lufthansa-aksjen handles tirsdag formiddag til 6,98 euro.

Ellers i Europa stiger også flyaksjer kraftig. På London-børsen, som holdt stengt mandag, stiger både lavprisselskapet Easyjet og British Airways-eier IAG rundt ti prosent.

På de nordiske børsene er også både Icelandair og Finnair opp rundt fire prosent.