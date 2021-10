Yara-sjefen bekymret for skyhøye gasspriser

Gjødselgigantens tredje kvartal er preget av skyhøye gasspriser i Europa. – Vi er bekymret for effekten, sier Svein Tore Holsether. Han påpeker at europeisk nitrogenproduksjon er avgjørende for matsikkerheten i verden.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Yara leverer et resultat etter skatt på minus 143 millioner dollar i tredje kvartal, fra 339 millioner dollar samme periode i fjor fremkommer det av selskapets kvartalsrapport.

Det negative nettoresultatet inkluderer en nedskriving av verdier til 355 millioner av Salitre- prosjektet og et valutatap på 148 millioner dollar.

Nedskrivningen på fosfatgruven Salitre tilsvarer 2,96 milliarder kroner. Yara meldte nylig at selskapet vil selge Salitre til EuroChem for 410 millioner dollar, og at det ville komme en nedskrivning av verdier i forbindelse med salget.

Resultatet kommer etter et kvartal som har vært preget av stadig høyere gass- og ureapriser, samt nedtrapping av kapasitet ved selskapets fabrikker i Europa.

– Europeisk nitrogenproduksjon er avgjørende for global matsikkerhet, og vi er derfor bekymret for effekten av dagens europeiske gasspriser, spesielt for de fattigste regionene i verden, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether.

Selskapet melder om et justert brutto driftsresultat (ebitda) på 765 millioner dollar, fra 558 millioner dollar ett år tidligere.

«Yaras ebitda ekskludert spesielle effekter var 37 prosent høyere i tredje enn ett år tidligere, hovedsakelig fordi høyere priser mer enn kompenserte for økte energipriser» skriver Yara.

Nedtrapping demper gassregningen

Yara er en av Europas største industrielle kjøpere av naturgass, og kjøper normalt inn rundt 40 millioner MMBtu gass hvert kvartal i Europa. Men høye gasspriser har ført til at Yara har tatt ned aktiviteten og bremset innkjøpene.

Med normale innkjøp ville Yaras gasskostnader i fjerde kvartal blitt 850 millioner dollar (7,1 milliarder kroner) dyrere enn på samme tid i fjor, mens gasskostnadene i første kvartal 2022 ville blitt 950 millioner dollar høyere enn på samme tid i fjor.

«Yaras begrensninger innen ammoniakkproduksjonen reduserer innkjøpte gassvolumer, og kostnadseffekten vil derfor avhenge av varigheten på nedstengningene», skriver Yara i kvartalsrapporten.

I tredje kvartal måtte Yara ut med 11,7 dollar per MMBtu i snitt for gasskjøpene i Europa, mens prisen i samme kvartal i fjor var på lave 2,4 dollar per MMBtu.

Skyhøye gasspriser

Siden nedstengingen av fabrikkene i Europa har gassprisene steget omtrent 26 prosent.

Selskapet sa i juli at det ventet 3,3 milliarder kroner i økt gassregning i tredje kvartal og 2,6 milliarder i ekstraregning i fjerde kvartal mot året før, grunnet høy gasspris. Siden den gang har gassprisene fortsatt å stige.

– Jeg tror den er høyere enn noen hadde ventet. Vi trenger bare å gå 14–15 måneder tilbake så var gassprisen to dollar per MMBtu i Europa, og nå er den på rundt 20 dollar. Det er store endringer, sa Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24 i slutten av september.

For Yara som helhet blir imidlertid effekten av de høye gassprisene motvirket av høyere gjødselpriser, som løfter selskapets resultater.