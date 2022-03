DNB får kjøpe Sbanken

Konkurranseklagenemnda er enstemmig i sitt vedtak om å la DNB kjøpe Sbanken, uten ytterligere tiltak fra banken. – Hovedvekten av de ansatte er skuffet, sier tillitsvalgte i Sbanken.

DNBs forsøk på å kjøpe Sbanken har vært en vanskelig prosess, men endte med suksess. Bilder viser DNB-sjef Kjerstin Braathen fra en tidligere anledning.

DNB-topp Kjerstin Braathen er fornøyd etter godkjennelsen av Sbanken-kjøpet.

– Jeg er kjempeglad for at nemnda er enstemmig enig med oss. Dette er nyheten vi har ventet og håpet på, sier hun til E24.

Konkurranseklagenemnda har konkludert med at det ikke var grunnlag for å nekte DNBs kjøp av Sbanken. Dermed kan kjøpet gjennomføres uten at DNB behøver å gjennomføre tiltak for å bedre konkurransesituasjonen.

– Nå er vi opptatt av å tenke fremover og vi gleder oss til å slå oss sammen, sier Braathen videre.

– Hvordan vil Sbankens kunder merke kjøpet?

– De vil ikke merke noe på en ganske god stund, i hvert fall ikke i det korte eller mellomlange bildet, sier DNB-sjefen.

Endelig vedtak

Konkurranseklagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages av Konkurransetilsynet.

– Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at oppkjøpet vil kunne medføre betydelig konkurranseskade. Vi skal nå sette oss nøye inn i nemndas vurdering, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

– Vi tar Konkurranseklagenemndas avgjørelse til etterretning, men er selvsagt skuffet over at nemnda konkluderer ulikt oss, sier prosjektleder Magnus Friis Reitan.

Nemnda har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, heter det i en pressemelding fra nemnda.

Disse konkurrentene er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken, mener nemnda.

Sarah Lunde Mjåtvedt er hovedtillitsvalgt i Sbanken.

– Hovedvekten av de ansatte er skuffet i dag

Tillitsvalgte Sarah Lunde Mjåtvedt og Jon Holmedal skriver i en felles uttalelse til BT/E24 at hovedvekten av de ansatte er skuffet over utfallet.

«Det er naturlig at det er litt delte reaksjoner etter en slik prosess og avgjørelse. Generelt kan vi si at hovedvekten av de ansatte er skuffet i dag», skriver de.

De tillitsvalgte er imidlertid glad for å få en endelig avklaring.

«Det har vært en lang prosess med utsettelser og en anke, der kundene har vært engasjerte, og medarbeiderne har gjort en formidabel innsats i perioden», skriver de videre.

Ifølge Holmedal og Mjåtvedt vil de nå ta opp igjen samarbeidet de hadde med DNB før tilsynet satt ned foten.

De setter sin lit til lovnader fra DNB at arbeidsplassene i Bergen skal beholdes.

«DNB har som kjent garantert at alle er sikret en arbeidsplass i Bergen, og vi vil jobbe for å sikre en trygg og ryddig overgang i forhandlinger med ledelsen i DNB», skriver Mjåtvedt og Holmedal.

Jon Holmedal er tillitsvalgt i Sbanken

Sbanken-sjefen overrasket

Daglig leder Øyvind Thomassen i Sbanken sier han er overrasket over utfallet.

– Gitt den prosessen vi har bak oss, var dette overraskende, sier han.

Da Konkurransetilsynet vedtok å forby oppkjøpet i november startet banken å fokusere på egne planer igjen, sier han. Nå må de omstille seg tilbake til sammenslåing igjen.

Daglig leder Øyvind Thomassen i Sbanken

– Vi har snudd hodene våre noen ganger det siste året, og det skal vi klare igjen. Nå skal vi først summe oss litt, før vi sammen med DNB finner ut hvordan vi kan hente det beste fra to verdener, sier Thomassen.

Enn så lenge er han glad for å være ferdig med en prosess som har trukket ut i tid.

– Dette har vært en lang prosess, som har vært krevende å forholde seg til. Det er bra å kunne sette punktum, sier han.

Skapte store reaksjoner

Da nyheten om at DNB ville kjøpe Sbanken kom i fjor, skapte det store reaksjoner. Kort tid etter nyheten ble kjent var det over 1500 kommentarer på Sbankens Facebook-sider.

«Det verste som kan skje. Blir dette en realitet, skifter jeg bank!», skrev en kunde.

En annen kunde, Agnar Karlsen (64), mente Sbanken og DNB er som motpoler å regne.

– Kundene vil beholde Sbanken, det ser man nå, dette blir ramaskrik. Jeg bytter på dagen hvis dette blir noe av, sa han.

Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB» fikk etter hvert over ni tusen medlemmer. Målet med gruppen var å organisere et opprør for å stanse oppkjøpet, ifølge initiativtager og mangeårig Sbanken-kunde Christian Jahr.

Mente kjøpet ville svekke konkurransen

DNB la i april i fjor inn et bud på 11,1 milliarder kroner for å kjøpe bergensbaserte Sbanken.

Konkurransetilsynet mente kjøpet kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond, og på den måten gå ut over kundene.

Etter forsøk fra DNB på å komme bekymringene i møte, landet tilsynet i november til slutt på å stanse oppkjøpet.

I desember klaget DNB beslutningen inn for Konkurranseklagenemnda. Dersom DNB ble avvist i nemnda kunne banken tatt saken til retten, men det hadde DNB på forhånd utelukket.

Sbanken, som har hovedkontoret i Fyllingsdalen i Bergen, har rundt 400 ansatte og 450.000 kunder, ifølge egne nettsider.

NHH-professor kritisk

Finansprofessor Karin Thorburn ved NHH ble overrasket over Konkurransetilsynets beslutning da den kom. Hun mente oppkjøpet kunne komme kundene til gode.

– Dersom to banker slår seg sammen og kan dele på teknologiutgiftene og administrasjonskostnadene, blir de samlede kostnadene lavere. Da kan de tilby høyere margin til sine eiere, eller senke prisen ut mot kundene, sa hun.

Thorburn viste til internasjonal forskning som viser at store oppkjøp leder til kostnadsbesparelser, heller enn monopolprising.

Daværende direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, var ikke enig.

Tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard

– Dette er en stor internasjonal debatt, som det er forsket mye på. Erfaringen fra USA de siste 30 årene er heller at konkurransepolitikken har vært for slapp, de har ikke stoppet nok fusjoner. Det store bildet er at oppkjøp gir færre bedrifter, hvilket i neste omgang kan gi høyere priser og dårligere produkter. Nyere studier fra Europa viser lignende resultater, sa Sørgård.

