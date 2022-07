Partene klare for nye SAS-forhandlinger: – Får håpe de er villige til å strekke seg

STOCKHOLM/OSLO (E24): Torsdag skal partene i SAS-konflikten møtes ved forhandlingsbordet i Stockholm igjen.

Pilotleder Jan Levi Skogvang sier han er optimistisk på vei inn til torsdagens forhandlinger.

– Alltid optimist, jeg, men jeg vil ikke gradere det.

På spørsmål om det kommer en løsning i dag, er Skogvang ikke bastant.

– Vi håper vel det alle sammen, men det kan ikke jeg stå her og si, sier lederen for SAS Norge Flygerforening (SNF).

Forhandlingene begynner klokken ni. Før det skal partene ha egne møter, opplyste Skogvang på vei inn.

– Hva vil du si til de titusener som er rammet av denne streiken?

– Det er utrolig trist at det har tatt så lang tid, og vi får håpe vi har en arbeidsgiver som også ser det sånn og er villig til å strekke seg for å få avsluttet dette

Forhandlingsleder Marianne Hernæs for SAS ankom Næringslivets hus klokken 08.40 torsdag.

– Jeg forventer at vi fortsetter med den samme konstruktiviteten som vi hadde i går, og vi jobber for å finne en løsning, sier Hernæs.

Hun legger til at hun som forhandlingsleder alltid må være optimist.

Den norske riksmekleren Mats Ruland sa at like etter han håper på å finne en løsning på konflikten i dag, men at han ikke vet om det blir enighet mellom partene torsdag.

– Komplekse spørsmål

Partene avsluttet rundt klokken 19.30 onsdag, og var da ordknappe på spørsmål om det hadde vært bevegelser rundt møtebordet inne på Næringslivets hus.

– Vi har ikke kommet frem til en konklusjon, hverken den ene eller den andre veien, sa leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) da partene hadde satt strek onsdag kveld.

– Vi er her for å finne en løsning og har ikke gitt opp. Det er krevende. Det har det vært hele veien, sa Klokset.

Forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS sa at forhandlingene hadde gått litt frem og tilbake.

– Det er veldig komplekse spørsmål, og det er derfor vi må ha litt ekstra tid. Det er partene innstilt på, sa hun onsdag kveld.

900 i streik

Denne ukens forhandlinger kom i stand etter at SAS tok initiativ til det mandag. Før det hadde ikke partene vært i kontakt siden streiken trådte i kraft mandag 4. juli.

Da gikk rundt 900 piloter ut i streik og titusener av SAS-passasjerer rundt om i Europa ble rammet. Streiken har ført til at en rekke SAS-flyginger blir innstilt. Torsdag er 171 flyginger til og fra Norge innstilt.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Gjenansettelse

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

Her ansettes piloter med nullstilt ansiennitet og på en tariffavtale signert av den danske pilotforeningen FPU, som de øvrige pilotene ikke er fornøyd med.

For fagforeningene har et sentralt krav vært at pilotene må gjenansettes etter å ha blitt permittert eller oppsagt under pandemien.

SAS opplyser selv at selskapet i avslutningen av pandemien har startet gjenansettelse av piloter også i SAS Scandinavia.

Foreløpig er 114 tilbake i SAS Scandinavia, andre har selv valgt å gå til SAS Connect eller SAS Link, skriver pressesjef Tonje Sund i SAS i en e-post til E24.